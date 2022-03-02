【招聘技巧】人工智能招聘工具 　4種方法助尋合適人才

大遲職潮（The Great Resignation）引發各行業人荒，企業招聘持續面對挑戰，管理者可嘗試利用人工智能（AI）工具，簡化面試流程，尋找合適人才。據《Analyticsinsight》報道，大約6成的CEO認為很難在就業市場找到合適人才，利用人工智能分析工具，可縮減面試人才時間，提升招聘成效。人工智能具客觀性特質，可配合大數據分析及智能機械工具附助，協助公司招聘到特定職位的人才，同時也能縮減面試流程。

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另外，AI工具還可估算公司人力資源及職位情況，藉多方面數據分析挑選合適應徵者進行面試提升招聘效率。

4種AI招才工具

利用AI工具招聘雖可提供客觀分析，但管理人員最後仍要作出決定。《Analyticsinsight》指50%的公司計劃在招聘過程中使用聊天機器人協助，並利用以下4種人工智能工具協助聘請合適人才：

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1.聊天機器人：聊天機器人可預設招聘需求，準確為求職者提供面試問題，人工智能演算法，可量度求職者是否達到招聘要求。企業甚至可為不同求職者設計個人化聊天機器人方案，提升職能配對。

2.大數據分析：公司面試時要提高成效，吸引人才，Unilever’s strategy公司在招聘時就以互動遊戲方式，收集及分析求職者個性等資料，再導入人工智能作數據分析，助人事部門尋找更合適人才。

3.數碼面試：僱主預先設定面試問題及制定面試內容，利用人工智能的預計分析工具，對求職者的答案進行分析，當中包括以智商、信心水平及真實性等作標準。

4.智能篩選：面對眾多求職者的工作簡歷，管理人可借助AI申請人跟踪系統 (ATS)，自動化篩選合資格、具相關技術經驗的求職者，簡化人力資源部門面試流程。

責任編輯：向頌勤



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