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【理財智慧】社會企業責任與公司形象 馬斯克提供星鏈技術予烏克蘭

理財智慧 18:31 2022/03/02

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不經不覺，俄羅斯與烏克蘭的戰爭已持續接近一星期，兩國也在最近已經完成首次和談，但據知未有暫時進展。雖然西方國家都不願意直接參與戰爭，但都提供不同程度的協助，戰爭從來都是百害無一利，除了國與國之間的矛盾加深、更會令平民會流離失所、人命傷亡等，但願戰爭早日結束。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

戰爭中KOL
在今次的戰爭中出現了兩位「蜚聲國際」的英雄，首先是烏克蘭總統澤連斯基，由一位演員成為一個戰爭領袖，他透過演講團結烏克蘭人、穿上軍服與人民站在一起、沒有逃離首都，他的舉動受到不少人尊重，各國除了制裁俄國外，也提供物資支援烏克蘭，甚至一向中立的瑞士也決定經濟制裁俄國官員。

另一位是特斯拉老闆馬斯克，他在幾個月前一直被聯合國糧食計劃署點名要求捐款，以解決糧食不足問題，最近Tesla股價也在高位受挫，由過千美元跌到八百多美元、也受到晶片荒和供應鏈問題受到影響。

星鏈計劃
馬斯克也是科技公司SpaceX老闆，旗下發展了一個名為星鏈計劃，以數萬太空衛星提供覆蓋全球的互聯網服務，不再經由電欖提供上網服務。在戰爭期間，烏克蘭副總統Mykhailo Fedorov向馬斯克求肋，請求其提供「星鏈服務」，避免當地網絡因為炮火而終結。馬斯克也隨即答應，並已將星鏈服務啟動、隨後也運來更多終端機。 

CSR與社會形象
不少公司每年都投入大量資源去建立社會企業責任（corporate social responsibility,CSR) 因為有不少研究發現具社會企業責任的公司對於股價、員工歸屬感、顧客忠誠度都有正面影響，例如ViuTV安排mirror擔任防疫大使、新世界借出會展等。這次馬斯克為烏克蘭提供星鏈服務，成為一個CSR示範，為受戰火影響的人提供網絡服務，tesla股價也反映他的「善舉」是得到人支持。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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責任編輯：陳佳恩

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制裁 經濟 馬斯克 烏克蘭 Tesla SpaceX 俄羅斯 聯合國

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