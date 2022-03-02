▲ 【疫苗通行證】恒生3.28起推「疫苗通行證」 5月1日起員工須已打兩針

繼HSBC滙豐宣布3月28日推行「疫苗通行證」，同系恒生銀行 （00011） 據報也向員工發出內部通知，恒生銀行員工分個兩階段實行疫苗通行證。首階段3月28日起，恒生員工進入工作場所須至少接種1劑新冠疫苗，5月1日起恒生員工須至少接種2劑疫苗。

恒生發言人承認，該行有類似安排，又指恒生一向注重員工及客戶的健康和安全，現時該行絕大部分、超過9成的員工已接種疫苗。

滙豐今日已向員工發防疫指引的內部電郵通知，指因應金管局、證監會等發出的通函，由3月28日起，集團會實行「滙豐職員進入工作地點安排」（HSBC Safe Pass），包括分行所有員工、合約方及第三方的人士，須持有效的疫苗護照或有效的醫療豁免證明，才可以進入。而有關安排並不適用於顧客。

金管局2月18日向銀行發通函，強烈鼓勵認可金融機構考慮參考政府及金融監管機構，按照自身結構及營運需要，實施要求員工進入工作場所時須持有疫苗通行證的做法。金管局指在有關安排下，員工進入工作場所前須提供最少接種一劑疫苗的證明，只有醫學原因不適合接種疫苗的員工才獲豁免，但須有有效醫學證明支持，而獲豁免員工仍須繼續接受定期檢測。

金管局又要求認可金融機構在該份通函發出兩周內，即本周五（3月4日）或之前，通知金管局會否實施疫苗通行證及計劃實施日期。倘認可金融機構決定不實施疫苗通行證，須向金管局提供作出該決定的詳細原因。

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