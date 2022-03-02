  • 20°C
香港時間 : 2022302日 (三) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗通行證】恒生3.28起推「疫苗通行證」　5月1日起員工須已打兩針

Hot Talk 17:54 2022/03/02

分享：

【疫苗通行證】恒生3.28起推「疫苗通行證」　5月1日起員工須已打兩針

繼HSBC滙豐宣布3月28日推行「疫苗通行證」，同系恒生銀行 （00011） 據報也向員工發出內部通知，恒生銀行員工分個兩階段實行疫苗通行證。首階段3月28日起，恒生員工進入工作場所須至少接種1劑新冠疫苗，5月1日起恒生員工須至少接種2劑疫苗。

恒生發言人承認，該行有類似安排，又指恒生一向注重員工及客戶的健康和安全，現時該行絕大部分、超過9成的員工已接種疫苗。

滙豐今日已向員工發防疫指引的內部電郵通知，指因應金管局、證監會等發出的通函，由3月28日起，集團會實行「滙豐職員進入工作地點安排」（HSBC Safe Pass），包括分行所有員工、合約方及第三方的人士，須持有效的疫苗護照或有效的醫療豁免證明，才可以進入。而有關安排並不適用於顧客。

滙豐員工、合約方及訪客3月28日需打疫苗進入辦公室及分行等【下一頁】

金管局2月18日向銀行發通函，強烈鼓勵認可金融機構考慮參考政府及金融監管機構，按照自身結構及營運需要，實施要求員工進入工作場所時須持有疫苗通行證的做法。金管局指在有關安排下，員工進入工作場所前須提供最少接種一劑疫苗的證明，只有醫學原因不適合接種疫苗的員工才獲豁免，但須有有效醫學證明支持，而獲豁免員工仍須繼續接受定期檢測。

金管局又要求認可金融機構在該份通函發出兩周內，即本周五（3月4日）或之前，通知金管局會否實施疫苗通行證及計劃實施日期。倘認可金融機構決定不實施疫苗通行證，須向金管局提供作出該決定的詳細原因。

*俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略*

相關文章：

【疫苗通行證】許正宇籲金融業推動員工接種疫苗　提醒僱主方便僱員下月按時接受全民強檢

【疫苗通行證】金管局強烈鼓勵金融機構對員工實施疫苗通行證　不實施者兩周內須詳細解釋

【疫苗通行證】保監局建議保險公司對出入辦公室人士實施疫苗通行證　鼓勵員工接種第三劑疫苗

【疫苗通行證】證監會積極鼓勵中介機構　只讓已打疫苗員工辦公室工作

開啟hket App，閱讀全文
疫情 新冠肺炎疫情 疫苗護照 疫苗通行證 香港金融管理局 滙豐控股（00005） 銀行

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：破底後轉機（附time code）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】波音、空中巴士停向俄羅斯供應零件維修支援
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美股期貨升幅擴大　西方石油再漲近3%、今年升逾六成（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨升幅擴大　西方石油再漲近3%、今年升逾六成（不斷更新）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【港股北水+夜期】北水吸資23億元　買美團中海油　夜期升32點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資23億元　買美團中海油　夜期升32點（不斷更新）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業　現約57家分行停業
【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業　現約57家分行停業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款