▲ 【兩會2022】渣打丁爽：兩會料將今年GDP目標定於5.5% 料3月人行全面降準50點子

全國兩會即將開幕，渣打香港大中華及北亞首席經濟師丁爽認為，穩增長是今年政府工作重中之重，預計政府或將今年GDP增長目標設在5.5%，並將通脹目標繼續設定在3%左右，預期3月人行將全面降準50個基點，並在4月下調MLF（中期借貸便利）利率10個基點，以扭轉近期投資動能疲弱勢頭，監管政策有望持續微調以為經濟增長服務。

丁爽指，央行貨幣政策立場適度放鬆以來，目前適度加槓桿正在進行中，預期社會融資規模增速或穩定在10%至11%，高於該行預算的名義GDP增速8%至9%。

渣打預期，今年財政擴張規模佔GDP比重或達1.8%，為進一步減稅降費和加大支出，尤其是基建領域支出，留出充足的財政空間。由於去年底財政結餘資金充裕，約達2.5萬億元人民幣，2022年政府債券發行額度或由去年的7.2萬億元下調至6.7萬億元。

渣打維持今年中國GDP增長率為5.3%的預測。

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