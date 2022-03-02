  • 20°C
香港時間 : 2022302日 (三) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【兩會2022】渣打丁爽：兩會料將今年GDP目標定於5.5%　料3月人行全面降準50點子

宏觀解讀 17:33 2022/03/02

分享：

【兩會2022】渣打丁爽：兩會料將今年GDP目標定於5.5%　料3月人行全面降準50點子

全國兩會即將開幕，渣打香港大中華及北亞首席經濟師丁爽認為，穩增長是今年政府工作重中之重，預計政府或將今年GDP增長目標設在5.5%，並將通脹目標繼續設定在3%左右，預期3月人行將全面降準50個基點，並在4月下調MLF（中期借貸便利）利率10個基點，以扭轉近期投資動能疲弱勢頭，監管政策有望持續微調以為經濟增長服務。

郭樹清指房地產泡沫化勢頭得到根本扭轉【下一頁】

丁爽指，央行貨幣政策立場適度放鬆以來，目前適度加槓桿正在進行中，預期社會融資規模增速或穩定在10%至11%，高於該行預算的名義GDP增速8%至9%。

渣打預期，今年財政擴張規模佔GDP比重或達1.8%，為進一步減稅降費和加大支出，尤其是基建領域支出，留出充足的財政空間。由於去年底財政結餘資金充裕，約達2.5萬億元人民幣，2022年政府債券發行額度或由去年的7.2萬億元下調至6.7萬億元。

渣打維持今年中國GDP增長率為5.3%的預測。

俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略

相關文章：【烏克蘭戰爭】陶冬：過去50年地緣危機只有2次對股市有持久傷害　聯儲局料如常加息、歐央行延遲行動

相關文章：【中國經濟】瑞銀汪濤：今年人行料進一步降準但不會減息　基建投資料增長4%以上

開啟hket App，閱讀全文
經濟 人大政協兩會 降準 減稅 MLF 中期借貸便利 貨幣政策 中國 GDP 中國人民銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美股期貨升幅擴大　西方石油再漲近3%、今年升逾六成（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨升幅擴大　西方石油再漲近3%、今年升逾六成（不斷更新）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【港股北水+夜期】北水吸資23億元　買美團中海油　夜期升32點（不斷更新）
【港股北水+夜期】北水吸資23億元　買美團中海油　夜期升32點（不斷更新）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業　現約57家分行停業
【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業　現約57家分行停業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款