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【烏克蘭戰爭】俄軍宣稱佔據烏克蘭南部城市赫爾松（第二版）

環球政治 10:25 2022/03/03

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俄羅斯與烏克蘭戰事已進入第7日，俄軍繼續轟炸烏克蘭首都基輔及多個地區。俄羅斯國防部聲稱，俄軍已佔據烏克蘭南部港口城市赫爾松。美媒發放相片，指俄軍軍車已經駛進赫爾松市中心。但市長及美國情報否認，赫爾松已全面淪陷。

（第二版更新市長否認已全面淪陷）

【烏克蘭戰爭】刺激北歐兩國 入北約支持度急增 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】賀錦麗解釋太簡單 被嘲：似講緊卡通片 【下一頁】

俄羅斯塔斯社（TASS）周三（2日）引述俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）指指，俄軍已全面控制赫爾松（Kherson）。科納申科夫表示，民用基建設施、醫院和交通設施都正常運作。

    點擊圖片放大

美國有線新聞網絡（CNN）聲稱獲得一段影片，指俄軍似乎已經控制了赫爾松市中心，周二（1日）有俄方軍車行駛經過赫爾松北部一個迴旋處，其後停泊在市中心一個廣場Svobody Square。

英國廣播公司（BBC）則表示，赫爾松街道上出現俄軍。

赫爾松市長在社交平台Facebook承認，在市政廳出現俄軍，但表明未有放棄。美國五角大樓發言人柯比（John Kirby）表示，赫爾松的烏克蘭軍明顯仍在抵抗，不能稱已全面淪陷。

【烏克蘭戰爭】澤連斯基歐洲議會演說 傳譯員動容哽咽 【下一頁】

BBC指如赫爾松證實淪陷，將成為俄烏開戰以來俄軍佔領的最大一座烏克蘭城市。

根據BBC分析，拿下赫爾松對俄軍而言有重要戰略意義。由於赫爾松是重要港口及工業中心，俄軍可藉此循海路向內陸及西部地區推進至大港口城市敖德薩（Odessa）。

另外，俄羅斯吞併克里米亞後，烏克蘭於克里米亞北部運河築壩，切斷進入克里米亞的大部分淡水供應。俄軍控制赫爾松後可控制主要水源，料會疏通水道解決克里米亞缺水問題。

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俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略

責任編輯：鄭錦玲

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