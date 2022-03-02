【阿里巴巴9988】郭樹清：螞蟻集團整改還未結束　自查基本完成

▲ 郭樹清：螞蟻集團整改還未結束 自查基本完成

阿里巴巴 （09988） 旗下的螞蟻集團早前上市觸礁後，監管機構出手對其進行整改。中國銀保監會主席郭樹清表示，目前對螞蟻集團等14家互聯網平台企業涉及金融業務的整改，總體進展情況還比較順利，但仍未完全結束。

郭樹清在新聞發佈會回應記者時指，螞蟻集團等平台開展的金融業務，有一定的創新性，過去沒有納入銀保監會等監管機構的監管，現在正逐步納入，會有一個過程。他指，目前就自查方面基本結束，但整改還沒有完全結束，對還有一些問題需要繼續探索。

他指，在整改過程中遇到各種困難，從企業本身、管理部門，包括對產品的認定界定，還涉及很多其他方面的因素，如數據、個人信息保護、企業信息、商業秘密保護等問題，非常複雜。但整體上，有信心將整改做好，在中國既鼓勵金融創新，同時又要嚴格依法合規、公平競爭，防止資本無序擴張和不公平的競爭。

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