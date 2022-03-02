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【創科發展】科技園舉首屆「T2: 創科人才薈」 推動創科人才發展 3月10日開鑼

理財智慧 17:32 2022/03/02

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香港科技園公司宣布舉辦全港首屆「T2: 創科人才薈」（「T2」），充分體現香港日趨蓬勃創科生態圈帶來的龐大創科機遇。隨著本港初創企業數目再創新高，加上資金持續投入創科界，科技園將透過此計劃進一步協助吸納創科人才，壯大人才庫，以滿足市場需求。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司一直認為人才是發展創科的關鍵元素，並致力推動香港創科發展走向世界。公司積極與合作夥伴共建創科機遇，帶動本地和全球技術專才、企業家、投資者和經驗豐富的行業領袖交流協作，鞏固香港匯聚世界各地不同行業背景人才的地位。過去 5 年，市場對創科的興趣日增，香港的創科創投氣氛積極正面，科技園的園區公司獲投資的數目及資金，亦以倍數上升。行業規模發展迅速，反映創科的重要性及吸引力，對人才的需求殷切。

為期一個月的「T2」即將於3月10日開鑼，「香港創科職業博覽2022」作為頭炮活動，將有逾270間科技公司參與，合共提供超過2,800個職位。此外，「T2」內容豐富，並會涵蓋「深科技培訓」、「創新思維工作坊及創意比賽」，以及「技能升級系列」（金融科技）三個重點人才培訓項目，為處於不同事業發展階段的本地及海外人才、來自不同界別的專才，以至擁有不同背景的年青學生，提供職涯發展的新導向。

 

「T2: 創科人才薈」的重點活動：

  • 香港創科職業博覽2022 （3月10日至16日）：博覽以一個全方位平台，匯聚來自香港、大灣區和全球具備不同視野、經驗、文化及行業背景的人才，連繫各地的創科夥伴和行業翹楚，盡享創科就業機會。
  • 深科技培訓（3月12日、19日及26日）：深科技培訓（DTT）提供一連串獲行業認可的培訓，讓你掌握人工智能和深度學習的技能，參加者更可獲安排在香港科技園園區公司實習及工作。
  • 創新思維工作坊及創意比賽（3月11日至18日）：參加「創新思維工作坊及創意比賽」，一起利用創意及科技，創作以淨零排放和關愛銀髮族為主題的點子，更有機會贏取高達10,000元現金獎。
  • 技能升級系列（金融科技）：3月18日：細談香港與大灣區的信用風險新生態、4月14日：NFT及元宇宙之無限商機與挑戰

 

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責任編輯：羅浩濂

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