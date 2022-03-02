【創科發展】科技園舉首屆「T2: 創科人才薈」 推動創科人才發展 3月10日開鑼

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香港科技園公司宣布舉辦全港首屆「T2: 創科人才薈」（「T2」），充分體現香港日趨蓬勃創科生態圈帶來的龐大創科機遇。隨著本港初創企業數目再創新高，加上資金持續投入創科界，科技園將透過此計劃進一步協助吸納創科人才，壯大人才庫，以滿足市場需求。
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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司一直認為人才是發展創科的關鍵元素，並致力推動香港創科發展走向世界。公司積極與合作夥伴共建創科機遇，帶動本地和全球技術專才、企業家、投資者和經驗豐富的行業領袖交流協作，鞏固香港匯聚世界各地不同行業背景人才的地位。過去 5 年，市場對創科的興趣日增，香港的創科創投氣氛積極正面，科技園的園區公司獲投資的數目及資金，亦以倍數上升。行業規模發展迅速，反映創科的重要性及吸引力，對人才的需求殷切。
為期一個月的「T2」即將於3月10日開鑼，「香港創科職業博覽2022」作為頭炮活動，將有逾270間科技公司參與，合共提供超過2,800個職位。此外，「T2」內容豐富，並會涵蓋「深科技培訓」、「創新思維工作坊及創意比賽」，以及「技能升級系列」（金融科技）三個重點人才培訓項目，為處於不同事業發展階段的本地及海外人才、來自不同界別的專才，以至擁有不同背景的年青學生，提供職涯發展的新導向。
「T2: 創科人才薈」的重點活動：
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責任編輯：羅浩濂