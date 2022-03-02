【二手樓價】筲箕灣香島三房呎價跌穿2萬　業主損手逾「1球」離場

樓市靜淡，港島半新盤錄蝕讓成交。中原鄭俊輝表示，分行促成成交單位為香島5座中層B室，實用面積845平方呎，3房套間隔，望開揚山景。業主以1,668萬元將單位易手，折合平均實用呎價19,740元。

鄭俊輝指，買家屬於用家，鍾情香島私隱度高，環境寧靜，而且單位望開揚山景，呎價低水，即馬上承接。據悉，原業主於2018年以1,769萬元買入單位，持貨4年，帳面蝕101萬元。

資料顯示，香島位於筲箕灣柴灣道33號，入伙日期由2018年起，樓齡不足4年。屋苑共有4座，提供470個單位，實用面積由485至2,290平方呎不等。

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