【烏克蘭戰爭】普京家人傳去西伯利亞 居地下城堡避核戰

俄羅斯及烏克蘭戰爭持續，俄羅斯總統普京動向亦備受關注。有俄羅斯專家指，普京已將家人移至西伯利亞秘密掩護地點。專家更指，秘密掩護地點位處地下，即使爆發核戰，普京家人亦能存活。

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現年61歲的俄羅斯莫斯科國立國際關係學院（Moscow State Institute of International Relation）前教授索洛維（Valery Solovey）表示，普京（Vladimir Putin）已將家人移至一個位於西伯利亞阿爾泰山脈（Altai Mountains）的秘密掩護地。

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索洛維更指，普京家人身處當地Altayskoye Podvorie渡假村一個龐大莊園下面，居住在一座有豪華高科技的「地下城市」（underground city）中，即使爆發核戰亦能倖存。索洛維直言，希望消息能啟發部分民眾。

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索洛維並未透露普京將哪些家庭成員送往掩護，但他此前曾指現年38歲的前奧運體操冠軍Alina Kabaeva是普京真正的家人，可以影響普京決定。

據悉普京有一名18歲秘密女兒Luiza Rozova（或稱Elizaveta Krivonogikh）。普京另有兩名成年女兒，分別為36歲的Maria Vorontsova及35歲的Katerina Tikhonova。

索洛維此前曾指普京隱藏醫療問題，更指他和俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）曾一同參與奇怪的秘密薩滿教儀式（shamanic rituals）。即使俄羅斯許多民眾認為索洛維所言是陰謀論，但後者宣稱普京有醫療問題後，上周被俄羅斯當局盤問約7小時。俄羅斯警方搜查索洛維住所後，沒收部分電子產品後釋放他。

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責任編輯：李俊儀