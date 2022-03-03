【盈警】申洲國際跌幅收窄至8%　料去年少賺最少31%、多地生產基地停運

申洲國際 （02313） 發盈警，預期去年錄得介乎約31億至35億元（人民幣．下同）的稅後淨利潤，按年下降約31%至39%。申洲國際周三下跌3.5%，收報122.9元，成交7.2億元。

申洲國際股價今早裂口大跌並低開近15%，開報104.5元破底，創逾一年半低，惟午後跌幅收窄，最後收報112.5元，跌8.5%，為表現最差的藍籌，全日成交額為21.5億元。

利潤減少，主要由於：

集團為配合柬埔寨政府的疫情防護措施，於柬埔寨的生產基地部份時間暫停運營；

2021年下半年因越南政府因應疫情實施社會隔離措施，導致位於越南西寧省的生產基地，及位於越南胡志明市的生產基地部份時間暫停營運；

由於集團銷售主要以美元結算，人民幣兌美元匯率升值，給集團造成負面影響；

2021年下半年各項生產成本都有較明顯的升幅，銷售定價的傳遞有滯後，尤其是受疫情影響而延期的訂單之售價無法調整，對2021年下半年業績有負面影響

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