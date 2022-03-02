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【港企北上】貿發局夥京東電商　助港企跨境內地上架

商業 17:17 2022/03/02

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香港貿易發展局與京東國際合作，推出跨境電商項目「香港˙設計廊」，為香港中小企提供「香港交貨、香港收錢」方式進入內銷市場。（資料圖片）

香港貿易發展局與京東國際合作，推出跨境電商項目「香港˙設計廊」，為香港中小企提供「香港交貨、香港收錢」方式進入內銷市場。

【烏克蘭戰爭】俄羅斯推管制措施阻企業撒資　普京：希望企業能作出明智決定

不少港商都希望進軍內地，電商渠道是其中一個方式，但內地大型電商的上架要求繁複，本港中小企未必有資源及了解內地運作模式，往往因為對報關、質檢證明、入口及營銷等程序並不熟悉而卻步。由貿發局牽頭京東國際的「香港˙設計廊」可望改善上述疑難，提供一站式配套服務，包括：頁面設計、客戶服務、商品入駐宣傳推廣以及貸款結算財務管理，不另收參加費。

「香港˙設計廊」京東國際跨境電商店涵蓋14個產品類別，包括：食品飲料(涵蓋滋補輔食及保健品)、個人護理及美妝用品、小型家用電器、3C電子產品、家居用品、禮品及文創產品、時尚服裝、手袋、時尚配飾、鐘錶、寵物用品、運動及戶外用品、玩具和嬰童服飾及用品等，為有意打入中國內地消費市場的港商提供入門途徑，貿發局的內地零售網絡及合作夥伴，將提供不同階段支援。

申請簡便免內地註冊

中小企只要具備香港公司商業登記及本地銀行戶口證明，以及香港或海外商標註冊和產品質檢證明，即可申請，亦毋須於內地註冊公司、開出增值稅發票、持有內地銀行帳戶，或毋須持有內地商標註冊與產品質檢證明。當中小企收到內地消費者的訂單後，只要從香港發貨，待整個交易過程完成後便可在香港以美元收款，而港商只需要支付相對較少的相關稅項，申請門檻與經營成本大大降低。

香港貿發局助理總裁梁國浩表示，跨境電商店為港商提供一個進入內地市場的捷徑，減低風險及簡化進入市場的手續，讓他們捕捉內地電子商貿新機遇，亦為日後在內地設點擴展業務作好充分準備。

【Google香港】Google香港與貿發展局推出「Google出口營商計劃」　助本地中小型出口商提升數碼技能

責任編輯：王浩賢

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