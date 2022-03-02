【大灣區】大昌行奧利佳與香港綜合腫瘤中心等達成合作　年內為中山陳星海醫院引進10種新療法

▲ 大昌行奧利佳與香港綜合腫瘤中心等達成合作 年內為中山陳星海醫院引進10種新療法

本港科興新冠疫苗獨家物流服務商大昌行奧利佳，與香港綜合腫瘤中心以及中山陳星海醫院，達成大灣區醫療服務戰略合作，允許粵港澳大灣區的病患，可使用在香港已獲批但尚未在中國內地註冊的藥物和醫療器械，目標是在2022年內，為中山陳星海醫院引進10種新批准的治療方法。

根據去年8月開始實施的「港澳醫械通」政策，大灣區的醫生可以根據個案情況為有緊急需求的本地患者制定香港公立醫院使用的治療方法。目前，符合該計劃要求的治療方法有200多種，並且有近25種藥品和醫療器械已經被廣東有關部門批准，包括前沿的癌症治療方法。中山陳星海醫院亦已經成功引進兩款國際新型口服抗癌藥。

另外，大昌行奧利佳在本月推出醫學互動平台大灣區惠醫網（GBAHealthConnect.com），兩地醫療界可以通過平台進一步了解「港澳藥械通」政策和參與進程，以及了解更多關於審查新批准的治療方法的臨床信息。



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