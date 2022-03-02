【烏克蘭戰爭】刺激北歐兩國 入北約支持度急增

俄羅斯入侵烏克蘭引發不少附近國家憂慮，擔心自身國家安全。北歐的芬蘭及瑞典政府表明，暫時未有打算加入北約，但民眾明顯受最近戰事影響，對加入北約的支持度有所提升。有專家則指出，兩國加入北約將進一步惡化西方與俄羅斯的關係。

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根據周一（2月28日）最新民調顯示，芬蘭首次有過半受訪民眾支持加入北約。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表示，民眾及政治人物對加入北約的態度在俄羅斯入侵烏克蘭後明顯有變，但強調現階段決定是否加入仍為時尚早。

瑞典社會及國防組織的國防分析師Zebulon Carlander表示，瑞典亦在今次作出罕見舉動。瑞典與芬蘭一反以往﹑不向正在交戰國家提供武器的慣例，分別向烏克蘭提供5,000及1,500件反坦克武器，芬蘭更送出2,500枝突擊步槍。

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瑞典自1939年冬日戰爭向芬蘭提供軍事援助對抗前蘇聯後，再沒有向任何處於戰爭狀況的國家提供武器，Carlande指今次可能見證瑞典國防安全政策的改變。Carlande稱現時任何事情亦可能發生，而且有北約國發出訊息，暗指現時申請加入可能更快獲批，因此一切將取決於兩國政府的政治決定。

有專家估計，瑞典與芬蘭政府勢必嚴正考慮應否加入北約。但專家警告，如兩國真加入北約將進一步惡化西方與俄羅斯的關係。俄羅斯外交部上周警告，北歐國家一旦加入北約，將面臨嚴重軍事及政治後果。

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責任編輯：吳漢培