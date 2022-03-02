【全城抗疫】AIA捐3,000萬元予仁愛堂 資助10,000名長者及弱勢社群

第五波疫情持續嚴峻，AIA宣佈透過友邦慈善基金捐贈3,000萬港元予仁愛堂，為飽受疫情影響的長者及弱勢社群提供適時應急支援。是次捐贈透過「仁愛堂長者愛心卡」的《疫境同行》計劃，資助10,000名貧困的獨居長者及弱勢社群，派發抗疫愛心包，以及按需要為他們提供仁愛堂轄下的醫療、起居照顧、健康及日用品代購到戶等服務，支援他們疫情期間的迫切需要。

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友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事馮偉昌表示，第五波疫情於社區爆發，AIA 深深明白長者及弱勢社群對疫情感到憂慮，故透過友邦慈善基金捐助仁愛堂，為10,000名長者及弱勢社群提供實質、即時的援助，亦期望透過捐助令他們感到備受關顧。

AIA早前推出一系列與民抗疫的支援措施，包括為確診的合資格客戶推出住院保障特別賠償安排，擴大住院保障範圍至醫院管理局指定的社區治療設施；為香港指定客戶、員工及財務策劃顧問提供「遙距視像醫療服務」；提供快速抗原檢測包予全體香港財務策劃顧問及員工等，公司會因應疫情發展及社會各階層的需要，適時推出更多適切的支援措施。

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責任編輯：羅浩濂