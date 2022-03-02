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【全城抗疫】AIA捐3,000萬元予仁愛堂 資助10,000名長者及弱勢社群

理財智慧 17:11 2022/03/02

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第五波疫情持續嚴峻，AIA宣佈透過友邦慈善基金捐贈3,000萬港元予仁愛堂，為飽受疫情影響的長者及弱勢社群提供適時應急支援。是次捐贈透過「仁愛堂長者愛心卡」的《疫境同行》計劃，資助10,000名貧困的獨居長者及弱勢社群，派發抗疫愛心包，以及按需要為他們提供仁愛堂轄下的醫療、起居照顧、健康及日用品代購到戶等服務，支援他們疫情期間的迫切需要。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

友邦香港及澳門首席執行官兼友邦慈善基金董事馮偉昌表示，第五波疫情於社區爆發，AIA 深深明白長者及弱勢社群對疫情感到憂慮，故透過友邦慈善基金捐助仁愛堂，為10,000名長者及弱勢社群提供實質、即時的援助，亦期望透過捐助令他們感到備受關顧。

AIA早前推出一系列與民抗疫的支援措施，包括為確診的合資格客戶推出住院保障特別賠償安排，擴大住院保障範圍至醫院管理局指定的社區治療設施；為香港指定客戶、員工及財務策劃顧問提供「遙距視像醫療服務」；提供快速抗原檢測包予全體香港財務策劃顧問及員工等，公司會因應疫情發展及社會各階層的需要，適時推出更多適切的支援措施。

 

【全城抗疫】華潤與晶准醫學共同捐贈20萬快速檢測包 預計約13.1萬市民受益【下一頁

【全城抗疫】恒基「抗疫基金」向5,000基層戶提供防疫支援 包括確診家庭 派發兒童發展學習材、快速測試套裝等【下一頁

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同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

 

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責任編輯：羅浩濂

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【全城抗疫】太古集團加碼捐款1,550萬元 四大項目協助弱勢社群抗疫
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