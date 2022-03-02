【提振經濟】意大利推婚禮津貼計畫　新人於羅馬行禮將獲1.7萬港元津貼

如果是喜歡歐洲風情的人，在意大利舉行婚禮或者是不二之選，不過受到疫情影響，這個選擇近年已不復有。而為了在2022年重新成為舉辦婚禮的首選地，今年內（截至12月31日）在意大利拉素地區結婚的話，當地政府將退還2,000歐元（約1.7萬港元）的婚禮費用。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

這項總值1000萬歐元的計劃被稱為＂Lazio with Love＂，允許當地居民，甚至是外國人「claim錢」，不過上限為5張婚禮收據。據《衛報》報道，相關費用包括婚禮攝影師、蛋糕製造商、餐飲服務商和婚紗店。

【筍工推介】1823招聘客戶服務主管 月薪逾2.6萬元 中學畢業有行政工作經驗可申請【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

參加該計劃的婚禮必須在今年12月31日前舉行，新人亦須在2023年1月前提交收據。

拉素總統Nicola Zingaretti表示，該計劃用作支援遭受經濟危機嚴重打擊的行業。自疫情爆發後，拉素只有9,000對夫婦共偕連理，而2019年為1.5萬對。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機