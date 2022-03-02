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【業績｜藍籌】創科去年多賺37.2%末期息增22％　有信心今年可取得雙位數字增長

股市 22:05 2022/03/02

分享：

創科實業去年多賺37.2%　末期息增22%至1元

藍籌電鑽股創科實業 （00669） 收市後公布業績。創科實業去年全年純利多賺37.2%至11億美元，擬派末期息每股1元（約12.87美仙），按年升22%，全年合共派息185仙（約23.81美仙），按年升37%。創科實業收報124.8元，跌3.1%，成交約4.4億元。

期內，營業額升34.6%至132億美元，毛利率連續第十三年錄得增長，微升54個基點至38.8%，主因高利潤率新產品、嚴謹的產品組合管理、生產力大幅提升以及銷量的槓桿效應所致。

創科指，去年北美的銷售額增長33.7%，於歐洲增長 41.1%，而全球其他地區的增長則為31.8%。按業務劃分，電動工具業務佔總銷售90.6%，增長37%至120億美元，當中Milwaukee業務、Ryobi DIY及Ryobi戶外園藝工具業務均錄得雙位數增長，地板護理及清潔業務銷售額亦增14.8%至12億美元。

創科指，全球地板護理及清潔業務現時處於有利位置，料在未來歲月可持續改善銷售及財務表現。創科實業行政總裁Joseph Galli在業績後的分析員會議上稱，不會提供盈利指引，但有信心公司今年可取得雙位數字增長，並可提早在2024年達到收入200億美元的內部目標，較原定的2025年提早一年。他又指，即使美國疫情改善，DIY市場仍存在龐大機會，公司目標是令顧客升級產品，未來又將推出多款新產品，包括其RYOBI戶外系列會新增70種新產品。

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港股 創科實業（00669）

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