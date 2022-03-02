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【FinTech】畢馬威：去年亞太區金融科技投資額275億美元　先買後付支付模式仍是熱門領域

新經濟追蹤 17:00 2022/03/02

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畢馬威指去年亞太區金融科技投資總額275億美元，先買後付支付模式仍是熱門投資領域。

畢馬威發佈《2021年下半年金融科技動向》，報告顯示，去年亞太區金融科技投資總額達275億美元，交易量達到破紀錄的1,165 宗。雖然投資總額低於2019年的歷史高位，但幾乎是2020年（147億美元）的兩倍。 

報告指出，儘管中國監管環境進一步深化，亞太區金融科技投資市場仍保持活力。去年中國繼續加大金融科技領域的監管力度，部分金融科技投資撤出中國，但同時印度、新加坡等其他亞太區金融科技中心受到關注。

去年亞太區對「嵌入式金融」 模式的興趣有所增長。在東南亞，銀行不斷嘗試提升嵌入式金融服務、數碼錢包及供應鏈金融服務能力。另外，「先買後付」 支付模式去年仍是亞太區的熱門投資領域，其中部分動力來自 PayPal 在 2021 年下半年斥資 27 億美元收購Paidy。 

畢馬威中國金融科技主管合夥人黃艾舟說，從投融資市場來看，預計專注於解決數據安全、綠色金融、中小企業融資難等問題的「專精特新」型金融科技企業，將持續受到資本青睞。 畢馬威中國財務諮詢合夥人龍柏升(Barnaby Robson) 補充指，2021年加密幣和區塊鏈領域的投資大幅增加，從2020 年的54億美元飆升至2021年的300億美元，人們對加密幣及相關科技在現代金融系統中可能扮演的角色愈趨認同，內地以外的亞洲地區延續這股向上趨勢。

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