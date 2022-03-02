【俄烏局勢】蘋果加入抵制行列　宣布已停止在俄羅斯銷售產品

據外媒《The Verge》報道，蘋果公司日前發表聲明，表示在在俄羅斯入侵烏克蘭後，該公司已暫停在俄羅斯銷售其實體產品。這是自蘋果對在俄的Apple Pay實施限制，以及在App Store下架俄羅斯新聞應用程式後，最新一項制裁行動。

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蘋果在聲明中表示，上星期她們已停止在俄羅斯所有銷售渠道，以應對暴力事件；同時又稱將繼續評估情況，並正在與受影響國家的政府進行溝通。

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上星期烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov向蘋果公司發表公開信，要求該公司切斷向俄羅斯出售的產品和服務，以及禁止瀏覽App Store。當時Mykhailo Fedorov稱，這樣的行動可刺激到俄羅斯的人民，積極制止可恥的軍事侵略。

雖然蘋果的聲明沒有提到任何有關App Store的計劃行動，但現時已關閉烏克蘭Apple Maps中的交通和實時事件報告，用以作為安全措施。

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