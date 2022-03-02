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【俄烏局勢】蘋果加入抵制行列　宣布已停止在俄羅斯銷售產品

環球政經 18:31 2022/03/02

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據外媒《The Verge》報道，蘋果公司日前發表聲明，表示在在俄羅斯入侵烏克蘭後，該公司已暫停在俄羅斯銷售其實體產品。這是自蘋果對在俄的Apple Pay實施限制，以及在App Store下架俄羅斯新聞應用程式後，最新一項制裁行動。

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

蘋果在聲明中表示，上星期她們已停止在俄羅斯所有銷售渠道，以應對暴力事件；同時又稱將繼續評估情況，並正在與受影響國家的政府進行溝通。

【筍工推介】1823招聘客戶服務主管 月薪逾2.6萬元 中學畢業有行政工作經驗可申請【見下頁

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上星期烏克蘭副總理Mykhailo Fedorov向蘋果公司發表公開信，要求該公司切斷向俄羅斯出售的產品和服務，以及禁止瀏覽App Store。當時Mykhailo Fedorov稱，這樣的行動可刺激到俄羅斯的人民，積極制止可恥的軍事侵略。

雖然蘋果的聲明沒有提到任何有關App Store的計劃行動，但現時已關閉烏克蘭Apple Maps中的交通和實時事件報告，用以作為安全措施。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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撰文 : 陳楚琨

制裁 經濟 軍事 烏克蘭 銷售 Apple Pay 俄羅斯 Apple 服務 App Store

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