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【全城抗疫】太古集團加碼捐款1,550萬元 四大項目協助弱勢社群抗疫

理財智慧 17:25 2022/03/02

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第五波疫情肆虐本港，本地商界紛紛申出援手，支援本地社區度過難關。太古集團慈善信託基金（太古基金）的社區計劃「信望未來」，最新宣布捐出1,550萬港元，以協助弱勢社群渡過逆境，新一輪項目將於三月啓動。太古基金此前已就疫情支援過多個捐助項目，目前的抗疫捐款總額已超過4,800萬港元。

【青姐話】前方是絕路   希望在轉角

據了解，「信望未來」最新項目的內容包括：

1. 捐款900萬港元，支援香港社會服務聯會超過30家非牟利機構成員，向弱勢社群提供適切服務；

2. 捐款350萬港元，派發熱食飯盒、易於保存的主要食糧、食物及清潔衛生用品予長者、街道清潔工友及難民等弱勢社群，熱食飯盒由社企合作夥伴銀杏館及喜樂餐飲烘焙提供，主要食糧由樂餉社提供，而食物及清潔衛生用品則由香港守護尊嚴中心提供；

3. 額外向「信望未來」的「營造東涌」計劃撥款200萬港元，透過非牟利機構合作夥伴包括香港聖公會東涌綜合服務、鄰舍輔導會，以及小彬紀念基金會，為一直受助於太古基金的東涌弱勢長者、兒童及青少年提供應急物資及教育支援；

4. 向「信望未來」的合作夥伴基督教關懷無家者協會增加撥款100萬港元，為生活在惡劣居住環境的社群提供支援，改善身心健康。

【延伸閱讀】港股通：中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通【下一頁

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責任編輯：嚴浩文

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疫情 弱勢社群 太古股份公司 B（00087） 太古地產（01972） 太古股份公司 A（00019） 太古地產 信託基金 慈善基金

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