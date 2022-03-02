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【美股焦點】Netflix擴遊戲佈局　擬斥5.6億收購芬蘭遊戲開發商Next Games

股市 16:29 2022/03/02

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Netflix擴遊戲佈局　擬斥5.6億收購芬蘭遊戲開發商Next Gam

Netflix（美：NFLX）擴大遊戲佈局，宣布收購芬蘭遊戲開發商Next Games所有已發行及流通股，Next Games股東將獲分派每股2.1歐元現金，總值約6500萬歐元（約5.6億港元），預期交易會於今年第二季完成。

Netflix遊戲副總裁Michael Verdu表示，Next Games的管理團隊經驗豐富，過去手遊開發能力強勁，而且營運能力穩健，加入Netflix後將成為戰略和關鍵人才市場的核心工作室，擴展集團內部遊戲業務的能力。

Next Games創立於2013年，旗下遊戲包括《怪奇物語：解謎傳奇（Stranger Things： Puzzle Tales） 》、《陰屍路：我們的世界（The Walking Dead： Survival Instinct）》及《陰屍路：無人之境（The Walking Dead： No Man's Land）》。截至2021年底，Next Games有120名員工，2020年銷售額約2720萬歐元，約95%的收入來自遊戲內消費。


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收購 遊戲 Netflix 美股

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