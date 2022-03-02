▲ 【中國經濟】郭樹清：房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉 五年內拆解高風險影子銀行25萬億元人民幣

中國銀保監會主席郭樹清表示，2021年重點領域金融風險持續得到控制，宏觀槓桿率下降大約8個百分點，金融體系內的資產擴張恢復到較低水平，再次回到了個位數，而房地產泡沫化、金融化勢頭得到扭轉。

郭樹清在國新辦新聞發布會上表示，地方政府隱性債務狀況趨於改善，房地產泡沫化金融化勢頭得到根本扭轉。他指， 20多年前在銀行申請房貸很慢，現在銀行放貸流程改進非常快，但也走到了另外一個極端，房貸發放很多，在大行貸款中房貸佔比較高，當局反覆提醒銀行要注意風險。他表示，

去年以來房地產市場出現調整，這對金融業化解風險來說是好事，但也不希望房地產市場的調整太劇烈，希望能平穩些。

5年內拆解高風險影子銀行25萬億元人民幣

同時， 郭樹清表示， 從2017年到2021年，五年拆解高風險影子銀行25萬億元人民幣，過去兩年就壓減11.5萬億元人民幣。五年時間內處置不良資產約12萬億元人民幣，最近兩年處置6萬多億元人民幣。

他又指，一批高風險企業和違法違規金融機構得到有序處置。P2P網貸機構全部停止運營，未兌付的借貸餘額壓降到了4,900億元人民幣。過去五年累計立案查處非法集資案件2.5萬起。防範外部風險衝擊的韌性進一步提高。

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