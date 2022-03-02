【大行報告】港交所創52周新低　一文看清業績後大行看法

港交所 （00388） 自2月24日公布業績後，股價累計已回調超過1成，最新收報363.8元，現價股息率2.44厘。港交所股價回調，主要是機構重新評估港交所盈利前景及估值所導致，一文看清大行最新觀點。

摩通：下調盈利預測8% 目標價降至470元

摩通發表報告指，基於港交所業績及營運數據，下調2022至23財年每股盈利預測8%，以反映證券及衍生產品日均成交額降低，預期2022至24年證券日均成交額將分別達到3260億、3760億及4240億元，衍生產品日均成交料達到141萬、176.2萬及211.5萬張。

由於盈測調整，摩通相應將港交所目標價由520元，下調至470元，維持「增持」評級。

花旗：重申「沽售」評級 目標價380元

花旗發表報告指，港交所於2021年實施不少新舉措，包括推出MSCI A50指數期貨、引入SPAC上市制度等，管理層預期於3月底企業日上，公布三年新戰略，認為港交所作為內地公司重要境外上市地點的長期前景不變。

花旗指，港交所日均成交量預期隨著中國經濟及金融市場發展而持續增長，但由於今年利潤將受交易低迷影響，市場避險情緒抑制IPO活動，加上港交所的每股盈利面臨下行壓力，估值仍遠高於歷史平均水平，重申「沽售」評級，目標價由400元下調至380元。

中信建投：中概股回流趨勢未變 目標價500元

中信建投證券認為，港交所持續推出政策提升平台吸引力，短期市場波動，但中長期依然向好。該行指，第二上市公司在港交易市值佔比不斷提升，中概股回流趨勢未變，IPO儲備充足，若市場回暖，整體股票市場的內生及外生增長都有較大空間。

長期看，港交所作為中國資本市場漸進開放的重要，且必要的連接器，顯著受益中國資本化率的提升、雙向開放和人民幣國際化，予目標價500元，對應2022年50倍市盈率，維持「買入」評級。

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