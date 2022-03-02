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【二手樓價】「財爺plan」威力無窮　買家怕搶輸另外兩組客　睇中即花1088萬入市

股樓投資 16:28 2022/03/02

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政府進一步放寬按保的樓價上限，吸引買家入市。利嘉閣地產蔡庭勇說，將軍澳中心6座中層B室，實用面積687平方呎，三房套間隔，外望東南開揚景觀，原開價1,100萬元，終減價12萬元，即約1.1%，以1,088萬元易手，實用呎價約15,837元。

蔡庭勇補充，「財爺plan」威力無窮，吸引買家入市，而上述客人參觀上址後即已心動，但途中有兩名買家也對該單位有興趣，故客人即向業主磋商價錢，最終購入心頭好。

據了解，原業主於2009年6月，以約415.5萬元購入上述單位，持貨13年，現轉手帳面獲利672.5萬元，物業期內升值1.6倍。代理透露，屋苑現時約有130個放盤提供，叫價由770萬元起。

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 將軍澳中心 利嘉閣

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