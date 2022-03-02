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【新股IPO】按摩椅品牌OSIM再度申請來港上市 擬集資39億

股樓投資 18:21 2022/03/02

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來自新加坡經營按摩椅品牌OSIM的母公司V3品牌亞洲已遞交上市申請，並由高盛及中金公司為聯席保薦人。消息指，V3計劃透過公開發售，集資約5億美元（約39億港元）。

【阿里巴巴9988】一文看清阿里巴巴公布上季業績後大行評級【見下頁】

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V3由新加坡富商沈財福創立，目前沈財福夫婦持股共約75.5%。集團於2000年於新加坡證券交易所上市，並在2016年自新交所退市，翌年4月申請來港上市，惟隨後上市申請失效。在今次上市申請前，V3已進行業務重組，將高檔茶葉品牌TWG與營養及運動補充食品Oni Global等業務剝離。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

根據其初步招股文件顯示，截至去年9月底，V3在全球逾90個城市設有338家自有門店及115家特許經營店。去年首９個月收入為3.32億新加坡元，按年增32.8%，期內利潤增長1.53倍至7,273.8萬新加坡元。

是次集資所得，將用於償還現有銀團貸款、數碼化、拓展門店網絡及翻新現有自家門店，以及用於戰略結盟或收購等。集團透露，2020年以來的疫情導致門店臨時關閉及公眾地方整體人流下降，但目前已恢復開店計劃。

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

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記者：張以正

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