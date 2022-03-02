【保單爭議】保監局去年接獲投訴減少9％　籲中介人告知客戶披露醫療狀況的重要性

▲ 保監局提醒中介人，客戶購買保單時需告知對方披露醫療狀況的重要性， 以免於理賠階段出現不確定情況 。

保監局在最新一期《監管通訊》中提醒保險中介人，在客戶購買保單時需告知客戶披露醫療狀況的重要性， 從而避免於理賠階段出現不確定情況 。

保監局去年接獲的投訴總宗數為1304宗，按年減少約9%，投訴的廣泛種類則大致相若。據保監局數據，去年有28%投訴涉及操守，是最多投訴的種類，其次是有關業務或營運的投訴，佔21%。

根據去年數據，保監局接獲約18%投訴，涉及是否應按照保單支付理賠的爭議。該類別內的一小部分投訴，涉及保險公司基於保單持有人在申請購買保險時未有披露「重要」事實而拒絕支付理賠。保監局指，這類投訴爭議通常關乎有關事實是否屬於「重要」事實，以及是否應予以披露。然而，投訴人的指控有時會涉及持牌保險中介人的操守，尤其涉及中介人在投訴人購買保單時所據稱提供的意見。

保監局舉例指，接獲大量投訴，投訴人聲稱已告知持牌保險中介人該「重要」 事實，但該重要事實未有在申請表中披露予保險公司。該局指這些個案是對持牌保險中介人的重要提醒，在客戶申購保險時要建議客戶有必要披露所有重要事實，以及盡可能完整準確地填寫申請表的全部資料的重要性。

最壞情況會導致保單持有人保險失效

保監局又指，大量該等投訴涉及醫療保單下的理賠，當中爭議涉及保單持有人在申購保險時是否應向保險公司披露特定醫療狀況。保險公司可能只會在保單持有人根據保單提交理賠時，才發現保單持有人未有披露有關醫療狀況。保單持有人則可能於該時指稱在申請時確實與持牌保險中介人討論過該特定醫療狀況。投訴人可能聲稱儘管持牌保險中介人獲告知該醫療狀況，該持牌保險中介人認為無需披露該狀況。

保監局認為，持牌保險中介人心應建議客戶在申購保險時最好披露醫療狀況，尤其是因為若不披露有關事宜，而這些事宜其後被裁定為重要事實，最壞情況會導致保單持有人的保險失效。

俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略

相關文章：

【保險業動態】保監局﹕保單持有人保障基金框架成形 已開始草擬法例

【的士保險】保監局：接管泰加保險因疑涉投資違規、委德勤審查 泰加批故意刁難要向廉署投訴（不斷更新）

【PLP】保監局引入保障型投連險 投保人65歲前後賠償計算方法有別