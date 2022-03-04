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【人事變動】涉嫌發布種族侮辱內容　Estee Lauder任職31年高層離職

商業 08:00 2022/03/04

分享：

Estee Lauder要求高層John Demsey離職，他涉嫌在個人社交媒體賬戶上，發布種族主義的帖文。（Estee Lauder官網截圖）

種族歧視是美國近年來十分關注的議題。國際化妝品企業Estee Lauder昨（1日）向員工發表備忘錄，宣布已要求高層John Demsey離職，他涉嫌在個人社交媒體賬戶上，發布種族主義的帖文。

據《CNBC》報道，65歲的John Demsey 在其Instagram帳戶上，發布了惡搞《芝麻街》的帖文，圖片包含N字（對黑人的侮辱性稱呼），並以新冠疫情開玩笑。此帖文一出，隨即受到各界強烈批評。隨後John Demsey刪除帖文，並於2月26日在Instagram發表道歉聲明，表示沒有事先檢查內容，而不慎發布涉及種族歧視的帖文。

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Estee Lauder在備忘錄中表示，John Demsey所發布的帖文不反映該企價值觀，並指要求John Demsey離職是兌現對員工、合作夥伴和消費者的承諾，令企業變得更具包容性及公平。

事實上，Estee Lauder最初以停薪停職處理事件，到後來決定要求John Demsey離職，他亦同意於本周五（4日）退休。John Demsey在Estee Lauder工作了31年，負責監督MAC、Clinique等化妝品品牌，去年薪酬達到960萬美元（約7,502萬港元）。

香港零售】零售管理協會促請業主減租5成　支持政府提出「暫緩追討欠租措施」

責任編輯：吳嘉雯

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