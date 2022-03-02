【理財智慧】點解保險公司醫療卡會有網絡醫生？ 到底同自選醫生有咩分別

相信有公司醫療保險的「打工仔」，在醫保正式生效後，相信都會收到一張醫療卡和一張列有「網絡醫生」的表格，甚至有部分醫保只限制投保人前往「網絡醫生」就醫，否則只提供有限的賠償額，但到底「網絡醫生」與非「網絡醫生」有甚麼分別呢？

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網絡醫生

網絡醫生即與保險公司之間有協議的醫療公司，包括普通科、專科、中醫和牙科等，他們的醫療水準與非網絡醫生無差別，其實是一個雙羸的局面。在保險公司而言，最怕「物非所值」的醫療費用，與醫生之間有協議保證可以為投保人提供合理的醫療費用；在醫生角度而言，是提供一個宣傳的方法，可以吸引保險客戶前往就醫。

實報實銷

除了危疾保險外，所有的醫療費用都以「實報實銷」的方法去索償，主要分為「睇醫生免找數」和「先支付後賠償」，前者顧名思義就醫時只需要出示醫療卡便可以、後者便是就醫後去向保險公司索償，但部分都可能需要投保人自己支付自付額。

勞工保險

根據法例，公司除了要為員工供強積金外，也需要為員工購買勞工保險，也需要張貼在當眼處，否則即屬違法。當中保障包括住院及非住院的醫療費用。同時，醫療費用大多以僱主支薪的百分比去計算，但也受到工種的影響。但不少公司都只提供最基本的勞工保障，在日益增加的醫療費用是不足夠，因此不少員工在額外也會為自己購買一份醫療保險，萬一公司醫保不足夠的時候，都可以利用自己的醫療保險去填補不足之數。

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責任編輯：陳佳恩