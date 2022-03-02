▲ 【快速檢測包】啟明創投發起引入快速抗原測試套裝 每日2000萬件、最多15元一包

香港第五波疫情感染宗數再破頂，快速檢測包需求大增。私募基金啟明創投公布，聯同多間香港主要零售商、物流公司，引入符合歐盟標準的快速抗原測試套裝，每日數量約2,000萬件，建議售價限制在15港元或以下。啟明創投表示，歡迎更多零售商聯絡配對供貨，但零售商每批快速抗原測試由10萬件起，每件零售價同樣不可超過15元。

啟明創投表示，所有引入的快速抗原測試套裝均符合《歐盟2019冠狀病毒快速抗原測試通用名單》，而所有生產商提供的快速抗原測試套裝，必須達到CT值25或以上。

啟明創投表示，現時參與計畫的香港企業

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士多 Ztore

千色Citistore

快圖美FOTOMAX

莎莎

順豐速運

嘉里物流

鄰住買Neigbuy

聯想（資訊科技咨詢和實施支持）

在商業機構之外，啟明創投指，本地慈善機構亦透過計畫購入快速抗原測試套裝，包括利希慎基金、李文達與蔡美靈慈善基金等。

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