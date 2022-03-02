▲ 【第五波疫情】優品360向安老院舍及群育學校捐出1萬支新冠病毒快速抗原測試套裝

本港第五波新冠疫情持續爆發，優品360 （02360） 捐出1萬支新冠病毒快速抗原測試套裝，予30多間中小型的私營安老院舍及7間群育學校，超過4000人受惠。

明愛培立學校詹燕玲校長代表7間群育學校接收1500支新冠病毒快速抗原測試套裝，她指群育學校大部份同學來自基層家庭，第五波疫情令不少家庭面對失業困境，購買防疫物資對他們來說是莫大負擔。她感謝優品360的關顧，形容對受惠的基層家庭來說，是難得的及時雨。

優品360去年捐贈口罩及消毒搓手液予有需要人士，亦夥拍慈善機構合作派發36萬元食物券及福袋援助基層。

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