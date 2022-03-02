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【ET講股通】孫運喜：破底後轉機（附time code）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:59 2022/03/02

分享：

港股承接美股低開近200點，恒生指數開報22568點，跌193點，半日走勢反覆向下，恒生指數半日跌243點，報22518點，成交595億元。恒指尾市跌幅再擴大，一度跌462點，低見22299點，創兩年新低。滙豐 （00005） 跌逾4%；美團 （03690） 逆市升逾2%，百度 （09888） 績後升逾7%；三桶油造好，中海油 （00883） 升逾4%破頂。港股破底後有轉機？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今午3時45分於《ET講股通》為你分析。

Time code
00：45 - 港股今日市況速覽    尾市急跌逾400點
01：05 - 滙豐 （00005） 跌逾半成、港交所 （00388） 挫逾3%累市
01：31 - 科技股先升後跟市跌    拖低大市
02：30 - 烏克蘭危機未解決、騰訊 （00700） 無力升
03：34 - 恒指破底後轉機一：憧憬美國聯儲局主席鮑威爾今晚不加息50點子、減慢縮表
05：03 - 恒指破底後轉機二：俄羅斯以戰促談令烏克蘭局勢加快放緩？
06：58 - 恒指破底後轉機三：美國周五公布就業數據   平均時薪增幅會否下降、紓緩通脹憂慮
09：16 - 觀眾問股：香港電訊 （06823） vs 領展 （00823） 邊隻較可財息兼收？
13：18 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 走勢點睇？甚麼價位可買入？
17：33 - 觀眾問股：中國建築 （03311） 短綫目標睇幾多？
20：24 - 觀眾問股：恒安國際 （01044） 、維達國際 （03331） 、金源米業 （00677） 可以受惠禁足嗎？
24：26 - 觀眾問股：恒生銀行 （00011） 平均買入價153元    不宜再持有？定收埋息先？
27：34 - 觀眾問股：長和 （00001） 甚麼價位可以買入？公司前景如何？可上望幾多？
30：09 - 觀眾問股：中海油 （00883） vs 中信資源 （01205） 點睇？
32：01 - 港股收市市況速報    恒指下望支持位睇21100點
33：43 - 潛力股推介：萬國數據 （09698）

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。
立即登入→https：//video.hket.com/video/3192619

-------

恒指全日跌417點，收報22343點，大市總成交1,146億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，銀行股、科技股捱沽，滙豐 （00005） 跌5.2%，港交所 （00388） 跌3.2%，舜宇 （02382） 跌8.8%，新經濟股亦受壓。

昨日提到的幾個反彈關鍵，俱未有朝利好方向發展，其中俄烏危機解決無期，重磅股騰訊 （00700） 亦轉跌。恒指破底見52周低位，後市能否出現轉機，可從以下3點剖析：

一、美國方面：聯儲局主席鮑威爾今晚將於國會作證，還看他如何評估經濟形勢及對加息步伐有何啟示。市場傾向認為，鮑威爾將有兩大暗示：（1）3月不會加息0.5厘；（2）暫不提縮表。

二、俄烏方面：昨晚起俄軍明顯加強攻勢，兩國第二輪談判隨即展開，或有助推動「以戰促談」的進展。

三、本周五美國公布就業數據，聚焦平均時薪增長，若增幅下降，有望紓緩市場對通脹的憂慮。

技術走勢方面，恒指最大支持為21000點水平，較近的心理支持則為22000關及21500點，且看上述3大消息面能否出現轉機。

潛力股可留意萬國數據 （09698） ，股價升1.2%至45元。此股有望受惠內地「東數西算」的大國策。技術走勢呈頭肩底，宜待回落守穩39.95元水平，始入場。惟要留意，此股尚未錄得盈利，只宜投機性買賣。

【「ET講股通」問股環節，包括︰香港電訊、領展、滙豐、中國建築、恒安、金源米業、恒生、長和、中海油、中信資源︰立即觀看

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*重溫《開市追揸沽》譚智樂（Arnold）為你分析俄羅斯、烏克蘭形勢發展及對市場影響*【按此速睇 - 附time code】

欄名 : ET講股通

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