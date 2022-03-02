  • 22°C
香港時間 : 2022302日 (三) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企】南商：信貸擔保計劃擔保費年率減55%　並豁免最低擔保費

Hot Talk 15:30 2022/03/02

分享：

南商表示，企業參與該行的信貸擔保計劃，擔保費年率減55%，並豁免最低擔保費。

南洋商業銀行就香港按證保險有限公司「中小企融資擔保計劃」項下各項計劃，推出八成、九成信貸擔保產品及百分百擔保特惠貸款，企業於6月30日或之前參與信貸擔保計劃，擔保費年率降低55%，並豁免最低擔保費。

南商又表示，該行積極配合香港金融管理局及「銀行業中小企貸款協調機制」推出「預先批核還息不還本」計劃（PPPHS），計劃下企業可延長貿易融資貸款及貸款本金還款期，讓中小企業於艱難營商環境下安排資金更具彈性。

另外，該行客戶除了一般企業網上 銀行理財服務外，企業客戶辦理各類貿易融資申請，包括進出口押匯、開出信用證、擔保提貨等，可於企業網上銀行即時查詢相關申請的處理進度。中小企業亦可於南商官方網頁預約貸款申請，再由該行安排專人跟進回覆相關的申請個案。南商指，全方位線上銀行服務可協助企業辦理各項銀行服務，毋需親身或派員到銀行分行或聯繫客戶經理，「零接觸」完成銀行交易，在疫情下減少外出及避免排隊，降低企業人員受感染的風險。 

俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略

相關文章：

【中小企營商】生產力局推半價優惠措施　適用於所有最新研發及顧問項目

【虛擬銀行】平安壹賬通客戶申請「中小企融資擔保計劃」　可獲全額補貼擔保費

【財政預算案2022】一文看清財政預算案支援企業政策　優化中小企融資擔保計劃、寬減多項費用

【防疫抗疫基金】港府3項常設資助支援港商　助中小企發展線上業務及拓展市場

 

開啟hket App，閱讀全文
貸款融資 香港按證保險有限公司 南洋商業銀行 金融 銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】恒生指數跌417點　滙豐跌半成、舜宇跌近9%　兩桶油逆市揚（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌417點　滙豐跌半成、舜宇跌近9%　兩桶油逆市揚（不斷更新）
【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業　現約57家分行停業
【第五波疫情】HSBC滙豐新增8家分行停業　現約57家分行停業
【美股期貨】道指期貨升112點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升112點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【百佳調整營業時間】百佳超市調整營業時間　部分分行下午3時關門（附分行營業時間表）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【移民潮？】2021年香港居民淨移出2.73萬人　港府：以此證移民潮屬「以偏概全」（附10年數據、普查重點）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
【第五波疫情】萬寧53間分店由3月1日起停業　遍佈港九新界各區（附分店名單）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款