【中小企】南商：信貸擔保計劃擔保費年率減55%　並豁免最低擔保費

▲ 南商表示，企業參與該行的信貸擔保計劃，擔保費年率減55%，並豁免最低擔保費。

南洋商業銀行就香港按證保險有限公司「中小企融資擔保計劃」項下各項計劃，推出八成、九成信貸擔保產品及百分百擔保特惠貸款，企業於6月30日或之前參與信貸擔保計劃，擔保費年率降低55%，並豁免最低擔保費。

南商又表示，該行積極配合香港金融管理局及「銀行業中小企貸款協調機制」推出「預先批核還息不還本」計劃（PPPHS），計劃下企業可延長貿易融資貸款及貸款本金還款期，讓中小企業於艱難營商環境下安排資金更具彈性。

另外，該行客戶除了一般企業網上 銀行理財服務外，企業客戶辦理各類貿易融資申請，包括進出口押匯、開出信用證、擔保提貨等，可於企業網上銀行即時查詢相關申請的處理進度。中小企業亦可於南商官方網頁預約貸款申請，再由該行安排專人跟進回覆相關的申請個案。南商指，全方位線上銀行服務可協助企業辦理各項銀行服務，毋需親身或派員到銀行分行或聯繫客戶經理，「零接觸」完成銀行交易，在疫情下減少外出及避免排隊，降低企業人員受感染的風險。

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