俄烏局勢維持多久？陳偉聰：大市急跌空間未必太大

俄烏局勢再升溫，俄軍空襲烏克蘭第二大城市哈爾科夫的政府總部，烏克蘭總統澤連斯基與美國總統拜登通電，蘋果（AAPL.US）出手制裁俄羅斯，市場避險情緒高漲，紐約期油一度升逾一成，升穿106美元關口，創7年高位。美股道指期貨中午時分回穩升112點，uSmart盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）預計，俄烏戰爭未必維持長時間，大市急跌空間未必太大。

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陳偉聰對俄烏局勢未太悲觀，俄烏雙方開始有會談，加上俄羅斯面對的制裁愈來愈廣泛，力度亦愈來愈大，對國內外匯儲備的使用、貿易的干預都很大，國內反戰聲音亦很高，普京未必有條件再支撐漫長戰爭，預計一周後或須再談判及簽署和談協議、停戰協議，介時美股空間未必太大；不過歐洲依賴俄羅斯天然氣、能源、糧食供應，未來經濟增長、通脹壓力受影響，加息機會微。

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