  • 22°C
香港時間 : 2022302日 (三) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】居屋業主割禾青　寧硬食辣稅也要「落車」 兩年半賺200萬

股樓投資 15:41 2022/03/02

分享：

新一期居屋現正接受申請，料引起搶購潮。與此同時，部分近年成功購入居屋的買家，連禁售期都未過，已趕急沽貨套現。

據房委會網頁資料顯示，上月共錄42宗未補地價公、居屋買賣，其中長沙灣凱樂苑C座中層4室，實用面積394平方呎，以538萬元（未補地價）易手，實用呎價約13,655元，呎價創屋苑新高（未補地價）。

資料顯示，原業主於2019年9月以約268.1萬元購入單位，持貨約兩年半，現帳面賺269.9萬元離場，惟業主持貨不足3年，要繳付樓價一成之額外印花稅（SSD），即約53.8萬元，連釐印費及代理佣金等支出計，業主實質仍賺逾200萬元。

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

延伸閱讀

【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

居屋 額外印花稅 凱樂苑 房委會 長沙灣

上一篇文章

【房住不炒】鄭州二套房貸減辣具示範效應 地產銷售或3月見底

下一篇文章

【績優股】 百度季績勝預期 多間大行唱好 績後高開逾9%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢
鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢
【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
【電話卡實名制】電話卡實名登記下月開始 明年2月23日前須完成登記 每人最多登記10張
【電話卡實名制】電話卡實名登記下月開始 明年2月23日前須完成登記 每人最多登記10張
受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名
受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款