【買樓理財】居屋業主割禾青　寧硬食辣稅也要「落車」 兩年半賺200萬

新一期居屋現正接受申請，料引起搶購潮。與此同時，部分近年成功購入居屋的買家，連禁售期都未過，已趕急沽貨套現。

據房委會網頁資料顯示，上月共錄42宗未補地價公、居屋買賣，其中長沙灣凱樂苑C座中層4室，實用面積394平方呎，以538萬元（未補地價）易手，實用呎價約13,655元，呎價創屋苑新高（未補地價）。

資料顯示，原業主於2019年9月以約268.1萬元購入單位，持貨約兩年半，現帳面賺269.9萬元離場，惟業主持貨不足3年，要繳付樓價一成之額外印花稅（SSD），即約53.8萬元，連釐印費及代理佣金等支出計，業主實質仍賺逾200萬元。

同場加映【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

延伸閱讀

【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售 叫價10億 奢華洋房面積逾7400呎 業主背景有來頭【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機