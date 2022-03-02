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【烏克蘭戰爭】施羅德：VIX指數升至近歷史高位　勇於入市回報比想像中好

股市 15:24 2022/03/02

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【烏克蘭戰爭】施羅德：VIX指數升至近歷史高位　勇於入市回報比想像中好

俄羅斯與烏克蘭之間的衝突發展難以估計，施羅德投資研究及分析主管Duncan Lamont指，俄烏局勢升溫已推高了反映市場恐慌情緒的芝加哥期權交易所市場波幅指數（即「VIX指數」），隨著局勢發展，即使該指數於未來數天出現進一步上漲亦不足為奇。

瑞信：俄烏局勢對亞洲市場影響僅限油價　惟小心歐洲銀行股跌掀起的第二波衝擊【下一頁】

Lamont指，近日局勢升溫將VIX指數推升至接近歷來高位的區間，與其說是拋售的時機，從以往的情況看到，能夠在恐慌情緒高漲時賺取最佳回報的往往是勇於入市的投資者。

「當VIX指數處於28.7至33.5之間時，標普500指數的12個月平均回報一般都超過15%。當VIX指數升穿33.5時，該回報更超過26%。」

他指，雖然過往表現未必可作為日後投資表現的指引，但參考此前的經驗，像現在這樣的市場恐慌時期，股市投資或會比市場想像中更好。

相關文章：【烏克蘭戰爭】宏利投資管理：環球經濟上半年料陷入滯脹　年底前重返「舒適圈」的機會不大

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俄烏局勢升溫，內地股市將成資金避風港？王良享於《ET財智Talk》大談波動市避險攻略

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