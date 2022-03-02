【績優股】 百度季績勝預期 多間大行唱好 績後高開逾9%

百度集團（09888）業績勝市場預期，兼獲多間大行唱好，股價逆市向好，高見161.9元，最多升9.3%，最新報158.6元，升7.1%，成交額9.9億元。

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百度去年第四季總收入達330.9億元（人民幣，下同），按年升9%，按季升3.7%；淨利潤則按年跌67%至17.2億元，對比第三季為虧損165.6億元，兩者皆勝市場預期，主要受雲及人工智能業務帶動，而淨利潤下跌主要由於開支成本大增。

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多間大行對百度業績收貨，其中富瑞目標價最牛，由262元升至264元。該行指，百度旗下AI、智能駕駛及智能車等布局清晰，料未來數年來自非廣告業務貢獻將快速增長，因此重申予其「買入」評級。

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記者：郭秀慧