【新股IPO】羅兵咸永道：現時外圍及疫情影響下半年新股市場　但仍保持偏樂觀預測

▲ 羅兵咸永道料下半年新股市場會受外圍及疫情影響 但仍保持偏樂觀預測

目前烏克蘭局勢不穩、本港受第五波疫情衝擊，資本市場氣氛低迷。羅兵咸永道中國全球TMT（科技、媒體及通信）行業主管合夥人周偉然表示，外圍的不明朗因素對股票市場有一定壓力，預計下半年的新股市場會受現時的影響，但仍對下半年資本市場仍然持偏樂觀的預測。

他指，目前是股票市場調節的時候，當環球局勢以及香港疫情明朗化後，相信就會有利企業重新上市，而正計劃上市的公司可以在市場不穩的時候，練好內功，做好上市準備功夫。他又指，相信TMT未來仍然會繼續受資本市場歡迎和支持，因為TMT對於每個國家數字化改革都有舉足輕重的作用。

受數字化發展政策推動 料更多電訊商及科網巨頭分拆子公司上市

中國聯通 （00762） 早前宣布分拆旗下智網科技上市，被問及電訊商分拆業務上市是否已成趨勢，周偉然表示，電訊商及科網企業，透過5G網絡的興建，已經脫離傳統的數據供應服務，現在已經可以沾手ICT、雲、新媒體等服務，這些服務很需要接觸資本市場，藉助資金有進一步的發展，因此相信隨著國家政策推進數字化轉型、數碼基建，未來會有更多這些分拆上市的情況出現。

今年上半年港股市場仍為中概股二次上市首選地

就中概股回流方面，羅兵咸永道預計，目前中美兩國監管機構對於中概股監管方面的協商和協調情況尚不明朗，隨著不斷有中概股陸續在香港市場進行第二上市，預計在今年上半年，香港市場繼續成為中概股尋求二次上市的首選地。

至於全球正在興起的「元宇宙熱」，周偉然表示，目前元宇宙的發展及應用主要出現在娛樂行業，例如遊戲中的不少元素已經融入元宇宙的概念，境內境外各地可望巨頭亦投入比較多人力物力投入元宇宙，未來一兩年會看到很多應用場景推出市場，元宇宙服務的發展，相信是遍地開花的情況。不過，暫時較難預測元宇宙何時在新股市場成為爆發點。

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