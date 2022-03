英國殿堂級音響品牌　KEF 推出升級版「BLADE」旗艦級座地揚聲器及領導性「THE REFERENCE」系列

這兩款 KEF 高級揚聲器系列,現已配備多項KEF 創新聲學技術包括 Metamaterial Absorption Technology (MAT™)。

KEF 隆重推出突破性升級版 Blade 和 The Reference 系列揚聲器。再次成功展現如何以創新與設計,結合革命性聲學技術,締造最精準的原音重現,提供極致的聆聽體驗。



Blade 是將開創性概念發展至臻完善而成,以最精彩的聆聽體驗打動聆聽者;而The Reference 是持續透過數位科技追求最高聲學精準度,讓每組揚聲器都能達到實驗室精準參照標準的 0.5dB 範圍內,高精準度基準成為其名稱由來。最新版 Blade 座地揚聲器和 The Reference 揚聲器均加入包括Metamaterial Absorption Technology (MAT™) 等多項嶄新聲學技術。



對品味出眾、注重高品質聆聽體驗並勇於創新突破的人而言,Blade 自然是最好的選擇。Blade最出眾的是其超凡卓越的音質。其設計帶有勇於冒險的高貴精神,對想展現自我風格的人而言,不僅作為揚聲器,還成為發燒友室內珍藏的藝術品。



想在家中享受極致好聲音,讓聆聽體驗成為日後時刻細味的珍貴回憶, The Reference 將會是不可或缺的投資。透過 The Reference 詮釋您最愛的歌曲,更能突顯歌曲精髓。Reference 系列包括兩款三路分音座地揚聲器、一款三路分音書架揚聲器、和兩款三路分音中置揚聲器,可作為三聲道(LCR)揚聲器使用。這些設計高雅的揚聲器,能為品味獨到的聆聽者締造無數美好記憶。



設計

KEF 素以先進技術與創新見稱。The Reference 系列中的每一款揚聲器,都是由英國肯特郡梅德斯通的 KEF 大師工匠人手打造、匠心獨運。每部揚聲器皆以兼具卓越音質與注目的外型為設計初衷,按照 KEF 嚴格標準精心打造。



Blade 具雕塑感的外觀,是源於聲學結構考量的設計。由上到下,從前到後逐漸收窄,透過流線形設計打造平穩清晰的音色。隔音箱體是經過巧妙設計而成,防止音質受損,令音色更細膩純淨。



震撼心弦的箱體不但載有精密技術,還有八種飾面可供選擇,由五種箱體飾面搭配六種單元顏色製成:不僅如此,顧客還能自由選擇 Pantone 顏色,透過特製音箱色彩,打造專屬獨特的 Blade。



The Reference 所有音箱設計都是採用有限元素分析來決定理想形體,輔以幾何運算將二次聲音反射降到最低。The Reference系列的反射孔設有創新的彈性內壁,將殘餘的微量震動轉為熱能。



此外,這些以專門工藝打造的音箱,還可選擇亮面拋光或木紋飾面,配上可消除衍射干擾及外型獨特的前障板。共有五種搭配可供選擇,包括三種音箱飾面與五種單元配色:亮面核桃木/銀色,鋼琴白/藍色,鋼琴白/香檳色,鋼琴黑/灰色,與鋼琴黑/銅色



技術

Blade 展現的是一種態度,而The Reference 則是不朽經典;兩者皆為探索未知可能性的藝術。因此,最新版的 Blade 與 The Reference 將運用 KEF 最新的聲學創新技術:Metamaterial Absorption Technology (MAT™),度身打造的第 12 代 Uni-Q® 同軸共點單元,和多項效能提升技術。



MAT 技術是 KEF 聲學領域創新中的一項革命性技術,錯綜複雜的管道結構,化身為一個聲學黑洞,有效吸收高達 99% 的雜音,徹底消除失真,產生更清澈、純淨自然的真實音效。



而這項與 Acoustic Metamaterials Group 攜手研發的成果,徹底顛覆揚聲器設計的既有思維,並再次展現 KEF 鑽研新技術的熱誠,在追求終極聆聽體驗上,沒有一絲妥協。Metamaterials 是以既有材料改造成理想的特性,成為不存在於天然物質中的新特質,令它達成使用需求。



KEF 藉著數十年的實戰知識,輔以尖端模擬與分析工具的應用,為 Blade 和 The Reference 打造出配備 MAT 技術的 Uni-Q-這組專為 KEF 旗艦揚聲器度身訂造的同軸共點單元,能帶來絲絲入扣的原音重現。以頂尖技術製成的 Uni-Q 同軸共點單元,不論音量大小皆可穩定呈現甜美、清晰而柔和的高音。全新的極低失真中頻摩打設計,可降低中頻的總諧波失真 (THD) 並減少熱壓縮,讓能源效率更高。



單點全頻技術是 Blade 的核心。單點全頻是標誌性Uni-Q 同軸共點單元的延伸技術,也是 KEF音響最重要的基石。此技術是要讓低頻、中頻、和高頻音集中在單點發散,達到單點聲源的理想狀態。這就是 Blade 得以在全聲頻提供極為一致音色的原因,讓您擁有如臨現場的真實音色。



The Reference 中頻音喇叭內的圓頂與環繞輪廓,均經過電腦運算的最佳化校正,讓聲音抵達箱體前的過渡階段完美平順。KEF 的專利瓣形波導管 (Tangerine Waveguide) 技術可管理氣流,進而重現廣闊自然的音場,讓淨澈逼真的高頻音色充盈整個空間。



這些創新研發的成果在 Blade 與 The Reference 之中綻放,讓配備 MAT 的 Uni-Q 單元締造逼真、清澈純淨的生動原音。



顛覆想像的聲音

Blade 四個強勁的低音單元,與配備MAT 技術之 Uni-Q 完美結合,締造乾淨而穩定的低音效果。沿自 Blade 追求純淨音色的初衷,將音圈與振膜進行分離,再使用低階數分頻器,獲得更淨透柔和的低音效果。這些單元是以背對背方式配置,避免在大聲播放時擾動音箱,抵消可能發生音染的諧振動能。每對單體均設有獨立音室,以減少阻尼材料的使用。



最新版本的 Blade 採用全新分頻點設計,改善信號路徑微調能力,帶來極致清晰度。此外,還配有兩對發燒級 WBT 連接器,可支援雙接線 (bi-wiring) 或雙擴音機 (bi-amping) 的無損傳輸。



Blade 是以追求最精準真實原音而不斷創新的理念打造而成,為聆聽者打造最極致的聆聽體驗。



The Reference 出色的不只是高音與中音頻段,還有俐落飽滿而精準的重低音。以精巧工藝和對設計細節的無比堅持,讓重低音音色完美地與純淨清澈的中高音交鳴共響。



Reference 的低音單元設有一個巨大的通風磁性底座、一個大型鋁製音圈、以及非常輕巧的硬質鋁製錐體。這些研發成果的匯集,無論音量、動態範圍 (dynamics)、及功率處理能力(power handling)都是一流水準之作。



特點概要

共通特點:

• Metamaterial Absorption Technology (MAT) 消除 99% 的高頻失真,產生純淨自然的音效

• 配備MAT 的第 12 代 Uni-Q 同軸共點單元,締造驚人卓越的聲學準確性

• 全新分頻點設計改善信號路徑微調能力,帶來極致清晰度

• 音箱設計最佳化,打造最佳聲學表現



Blade

• 提供兩種款式:Blade One Meta, Blade Two Meta

• 單點全頻技術徹底顛覆低頻、中頻、與高頻單元的配置,讓您聽到的聲音更加真實,有如置身現場

• 兩對諧振抵消低音單元,提供清澈且延展性極佳的重低音

• 有八種顏色可供選擇,由五種音箱飾面與六種 Uni-Q 單元顏色組合而成:鋼琴黑/銅色、鋼琴黑/灰色、冰原藍/藍色、冰原藍/銅色、炭灰色/紅色、炭灰色/銅色、赤紅/灰色、以及北極白/香檳色

• 自 2022 年 6 月起可申請訂製專屬配色



The Reference

• 共有五種搭配可選擇,包括三種音箱飾面與五種單元配色:亮面核桃木/銀色,鋼琴白/藍色,鋼琴白/香檳色,鋼琴黑/灰色,與鋼琴黑/銅色

• 另有 S-RF1 腳架與 The Reference網罩可供選購



售價:

Blade One Meta: HK$329,800

Blade Two Meta: HK$239,800

Reference 5 Meta: HK$169,800

Reference 3 Meta: HK$119,800

Reference 1 Meta: HK$69,800

Reference 4 Meta: HK$69,800

Reference 2 Meta: HK$49,800

S-RF1 Floor Stand: HK$9,800



產品預購: 產品現在接受預購,將於 12-14 週內送貨

歡迎到KEF.com 預約試聽



關於 KEF

2021年是KEF創辦六十週年,KEF成功確立了品牌於卓越聲學的領導地位。從早期採用合成材料的突破,到引領業界的開創性Reference 系列,KEF 以結合創新技術、設計與工藝的穩固基礎,不斷打造出引領時代的頂尖產品。



KEF 於 1961 年由英國廣播公司 (BBC) 前工程師 Raymond Cooke (1925 – 1995) 創辦。 總部最初設立於肯特郡工程鑄造廠 (Kent Engineering and Foundry) ,並以此為名開啟品牌歷史,於英國肯特郡的梅德斯通 (Maidstone, Kent) 繼續製造及研發其標誌性產品。



KEF 成立以來,一直致力於聲學創新,提供卓越的音效。從研發革命性的揚聲器及超重低音揚聲器系列到成功開拓無線揚聲器、攜帶式揚聲器及耳機, KEF堅持為音樂愛好者提供最真實而又高解析的聽覺享受,無論戶內戶外,極致音韻都能伴隨左右。



