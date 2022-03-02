【烏克蘭戰爭】俄羅斯推管制措施阻企業撒資　普京：希望企業能作出明智決定

▲ 俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）試圖阻止西方企業因不滿向烏克蘭發動擊攻而離開當地，宣布將對企業實施資金管制。（法新社資料圖片）

自俄羅斯向烏克蘭發動戰爭後，引來各國實施制裁，對俄羅斯造成影響，甚至有不少外國企業考慮撒資離開俄羅斯，因此俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）試圖阻止西方企業因不滿向烏克蘭發動擊攻而離開當地，宣布將對企業實施資金管制。

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綜合外媒報道，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）表示：「現有不少外國企業因政治壓力而考慮撒資離開俄羅斯」，而總理普京指，希望能使企業作出「明智的決定」，於是決定擬定草案，對當地的企業資產實施臨時限制，在「政治壓力」消退前，企業將被禁止出售於俄羅斯當地的資產，米舒斯京引述普京說，希望在俄羅斯投資的企業能留在當地工作。

另外，基於各方對俄羅斯進行一系列的制裁，導致俄羅斯金融市場崩潰，拖累盧布周一（28日）暴跌約25%，俄羅斯政府亦禁止當地的經紀出售外國人持有的證券、禁止俄羅斯居民在俄羅斯境外進行銀行轉賬和下令出口商將其外匯收入的80%兌換成盧布，試圖穩定金融體系。

事實上，自上周俄軍入侵烏克蘭以來，已有不少大型企業相繼退出俄羅斯市場。石油巨頭英國石油公司（BP）於周日（27日）宣布，計劃退出與俄羅斯最大的石油公司的合作，並出售其近20%的股份。據悉，這是俄羅斯當地最大的外國投資之一。隨後其他公司紛紛仿效，包括國際石油和天然氣公司Exxon Mobil也於昨（1日）宣布，將不會再在俄羅斯投資石油開發的項目，承諾將離開俄羅斯市場。

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責任編輯：文睿

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