【烏克蘭戰爭】澤連斯基歐洲議會演說 傳譯員動容哽咽

烏克蘭總統澤連斯基周二(1日)於歐洲議會發表演說,呼籲歐盟允許烏克蘭加入。澤連斯基演說期間,一名進行即時口譯的傳譯員也受演說內容觸動而數度哽咽。

澤連斯基(Volodymyr Zelensky)身處烏克蘭首都基輔,因此以視像形式於歐洲議會發表演說。他演說期間描述烏克蘭第二大城市哈爾科夫(Kharkiv)遭到導彈襲擊,包括當地的自由廣場。

一名英語傳譯員負責即時口譯,期間用顫抖的聲音轉達澤連斯基的演說內容:

(Can you imagine, two cruise missiles, dozens killed. This is the price of freedom.)

傳譯員深呼吸,然後繼續傳譯內容:

我們在戰鬥,只是為了我們的國土及自由而戰。就算所有的城市遭到包圍,無人可進入及干預。

(We are fighting, just for our land and our freedom. Despite the fact that all of our cities are blocked, that nobody is going to enter and intervene.)