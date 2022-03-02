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【烏克蘭戰爭】澤連斯基歐洲議會演說 傳譯員動容哽咽

環球政治 15:09 2022/03/02

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烏克蘭總統澤連斯基周二（1日）於歐洲議會發表演說，呼籲歐盟允許烏克蘭加入。澤連斯基演說期間，一名進行即時口譯的傳譯員也受演說內容觸動而數度哽咽。

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澤連斯基（Volodymyr Zelensky）身處烏克蘭首都基輔，因此以視像形式於歐洲議會發表演說。他演說期間描述烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）遭到導彈襲擊，包括當地的自由廣場。

一名英語傳譯員負責即時口譯，期間用顫抖的聲音轉達澤連斯基的演說內容：

你能否想像兩枚巡航導彈，有數十人喪生，這就是自由的代價。

（Can you imagine, two cruise missiles, dozens killed. This is the price of freedom.）

傳譯員深呼吸，然後繼續傳譯內容：

我們在戰鬥，只是為了我們的國土及自由而戰。就算所有的城市遭到包圍，無人可進入及干預。

（We are fighting, just for our land and our freedom. Despite the fact that all of our cities are blocked, that nobody is going to enter and intervene.）

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傳譯員在翻譯上述內容時表現得情緒激動，更曾數度哽咽。

澤連斯基表示烏克蘭正為生存和成為歐洲的平等成員而戰，希望歐洲各國證明他們會與烏克蘭站在一起，讓烏克蘭加入歐盟。他的言論獲得在場多位歐洲議員站立鼓掌致意。

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責任編輯：鄭錦玲

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