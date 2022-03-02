【俄烏衝突】打擊兩地汽車工業　德車廠再停產

▲ 俄烏衝突持續，外電指汽車製造商的德國廠房將會分批減產及停產，原因是來自烏克蘭的元件供應受阻。（法新社圖片）

俄烏衝突持續，影響到能源及生產領域，外電指汽車製造商的德國廠房將會分批減產及停產，原因是來自烏克蘭的元件供應受阻。

【烏克蘭】俄烏衝突影響兩國芯片原料出口 料再波及汽車製造業

福士汽車(Volkswagen)及寶馬(BMW AG)相繼宣佈受到影響，需要關閉部分生產線， 福士稱在德國禾夫斯堡的最大汽車生產工場將關閉部分生產線，預定下周會擴大停工範圍。寶馬亦發聲明指，由於零部件短缺，預計將暫時停產，同時將會暫停出口汽車到俄羅斯，以及在俄羅斯的組裝工序。

俄烏衝突持續下，對汽車工業的影響再度擴大，自疫情大流行以來汽車工業先後面對人手不足及電腦芯片短缺，各地供應鏈受到影響，俄烏衝突更進一步加劇問題，令去年全球汽車產量都出現下降。有汽車業團體表示，德國汽車集團在俄烏兩地共有49個生產基地。

商用車、電動車受影響

其他受影響的地點包括福士汽車的埃姆登（Emden）和漢諾威（Hanover）的商用車生產廠房，以及零部件工廠，該公司表示可能會進一步減產。福士上周曾表示，由於電纜等零部件短缺，將停止在茨維考（ Zwickau）和德累斯頓（Dresden）的電動車工廠生產。至於寶馬未有具體指出哪些工廠受到停產影響。

德國電纜製造商Leoni AG稱，烏克蘭有2間工廠逾7千名員工，正在增加其他生產基地的產能以抵消烏克蘭廠房中斷，同時優先考慮員工安全。發言人表示當地物流進出受到邊境局勢挑戰。

福士的俄羅斯分部隨著制裁生效，已暫停向經銷商交付車輛至另行通知。 其他車廠包括：Jaguar Land Rover、Harley-Davidson、通用汽車亦在近日暫停向俄羅斯付運。資料顯示，去年寶馬在俄羅斯售出約 49,000 輛汽車，約佔全球汽車銷量的 2%。其在俄羅斯加里寧格勒（Kaliningrad）的工廠與當地企業 Avtotor 合作逾 20 年，去年組裝約 12,000 輛汽車。

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記者：王浩賢