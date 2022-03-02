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【烏克蘭戰爭】賀錦麗解釋太簡單 被嘲：似講緊卡通片

環球社會熱點 16:03 2022/03/02

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俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，吸引全球各地民眾關注。美國副總統賀錦麗出席節目時，被要求以通俗易懂的方式解釋俄烏戰爭。賀錦麗形容，是一個強大的國家決定入侵鄰近小國，所以戰爭是錯誤的。賀錦麗言論被批過於簡單， 有評論員嘲諷簡直猶如兒童節目。

拜登指美軍唔會去烏克蘭 將援助78億 【下一頁】

賀錦麗（Kamala Harris）出席Morning Hustle廣播節目時，主持人要求她以通俗易懂方式，為不了解的人士解釋烏克蘭戰爭，以及對美國民眾造成的直接影響。賀錦麗首先回應表示，烏克蘭是一個歐洲國家，位於另一個叫做俄羅斯的國家旁邊。

相關廣播節目節錄

賀錦麗其後繼續指，

俄羅斯是一個強大的國家，俄羅斯決定入侵一個叫烏克蘭的小國。所以基本上就是錯誤的，違背我們擁護的所有東西。

Russia is a bigger country. Russia is a powerful country. Russia decided to invade a smaller country called Ukraine. So, basically, that’s wrong, and it goes against everything that we stand for.

賀錦麗言論周二（1日）被保守派人士批評，過於簡化俄羅斯入侵烏克蘭事件。評論員Ben Domenec批評，賀錦麗顯然認為外行人平均年齡是4歲，形容言論簡直是兒童卡通片Peppa Pig新一集內容。《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）總編輯曼德爾（Seth Mandel）形容言論可怕（terrifying），並指賀錦麗無法正常與人交談，不了解事件並不代表民眾從未聽聞過俄羅斯。

粉碎行刺澤連斯基陰謀 烏國稱接俄情報提醒 【下一頁】

美國《旁觀者》雜誌（Spectator USA）撰稿人米勒（Stephen Miller）諷刺形容，當兩個國家非常相愛時，或會製造更小的國家，有時隨著年齡增長會分道揚鑣，但一定不是這些國家的錯。

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責任編輯：李俊儀

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