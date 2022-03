【烏克蘭戰爭】賀錦麗解釋太簡單 被嘲：似講緊卡通片

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續,吸引全球各地民眾關注。美國副總統賀錦麗出席節目時,被要求以通俗易懂的方式解釋俄烏戰爭。賀錦麗形容,是一個強大的國家決定入侵鄰近小國,所以戰爭是錯誤的。賀錦麗言論被批過於簡單, 有評論員嘲諷簡直猶如兒童節目。

拜登指美軍唔會去烏克蘭 將援助78億 【下一頁】

賀錦麗(Kamala Harris)出席Morning Hustle廣播節目時,主持人要求她以通俗易懂方式,為不了解的人士解釋烏克蘭戰爭,以及對美國民眾造成的直接影響。賀錦麗首先回應表示,烏克蘭是一個歐洲國家,位於另一個叫做俄羅斯的國家旁邊。

相關廣播節目節錄

賀錦麗其後繼續指,

俄羅斯是一個強大的國家,俄羅斯決定入侵一個叫烏克蘭的小國。所以基本上就是錯誤的,違背我們擁護的所有東西。

Russia is a bigger country. Russia is a powerful country. Russia decided to invade a smaller country called Ukraine. So, basically, that’s wrong, and it goes against everything that we stand for.