【房住不炒】鄭州二套房貸減辣具示範效應 地產銷售或3月見底

國內地方政府再出穩樓市措施，鄭州市發布通知，對擁有一套住房並已結清相應購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房，銀行業金融機構執行首套房貸款政策等。此次「認貸不認房」等政策利於為樓市注入信心，當前樓市下行壓力仍大、部分房企資金困局仍未得到解決，後續不排除壓力較大區域或城市跟進微調，因城施策將持續演繹。

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平安證券表示，對擁有一套住房並已結清相應貸款的家庭執行首套房貸款政策，首付比例將由此前的60%降至30%，即二套房貸款實行「認貸不認房」，為2016年調控收緊以來首個「減辣」的重點城市。中信證券地產團隊亦認為，政策具備示範效應，一個更密集的政策窗口即將開啟，房地產市場銷售將在今年3月見底，開發企業投資信心有望在二季度逐步恢復。

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平安證券又指，2021年9月以來，政策基調逐步轉暖，但更多仍局限在資金紓困或原有政策框架下的微調，這次鄭州鬆綁「認房又認貸」，具有較強的示範意義。無論是從「穩增長」大局、或是避免行業系統性風險，政策端仍有改善空間，內房板塊估值有望持續修復。中長期來看，隨着本輪陣痛期中部分房企的退出或收縮，行業整體格局有望得到優化，具備融資、管控的品牌房企市場份額及盈利能力均有望得到提升。

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記者：林衛