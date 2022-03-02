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【國企瘦身】國資委召開國企「瘦身」推進會 禁超越承受能力舉債

股樓投資 15:06 2022/03/02

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國資委日前召開了「國有企業瘦身健體專題推進會」，重點對國有企業瘦身工作進行再部署、再推動。據國務院國有企業改革領導小組辦公室副主任翁傑明介紹，近年來國有企業通過多種途徑深入實施瘦身健體，取得了積極進展。例如，從2016年至2021年底，中央企業共「壓減」法人戶數19,965戶，佔中央企業總戶數的38.3%；全國納入名單的「僵屍企業」處置率超過95%，重點虧損子企業三年減虧83.8%等。

【同場加映】青姐話：前方是絕路 希望在轉角

目前，各地和中央企業通過嚴控低水平重複建設的主業投資和非主業投資，推動主責主業更加聚焦，中央企業從事主業的戶數佔比達到93%。另外，參股經營投資自查整改也取得階段性成效。各中央企業累計清理退出非主業、效益差的低效無效參股股權1,099項，收回資金211億元人民幣。

【延伸閱讀】大行點睇：國信證券建議朝4大主線選股 另推薦10隻港股，請按【見下頁

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對照國企改革三年行動方案要求，為推進瘦身健體各項任務高質量完成，未來的工作重點包括精簡機構、消除冗員，形成高質量投入產出關係；規範參股管理整治掛靠經營，強化風險管控；聚焦做強做優主業實業、加快提升企業技術創新能力。嚴把新增投資入口，進一步完善投資管理制度，嚴控不符合新發展理念的項目，嚴控非主業投資規模和方向，嚴禁超越財務承受能力的舉債投資。

【同場加映】溫股知新：俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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記者：林衛

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