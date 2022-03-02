【全民檢測禁足】香港新增55,353宗確診、超越美國昨日感染人數　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需

▲ 【全民檢測禁足】林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需 暫未可具體交代細節

第五波疫情仍未見頂，衛生防護中心公布香港新增確診人數增至55,353宗。據美國約翰霍普金斯大學統計，截至香港時間下午4時（美國西岸時間凌晨），美國單日新增46,756宗新冠確診，意味香港單日感染人數超越美國。據最新資料，美國單日新增新冠死亡個案2,014宗，香港最新單日有117名患者離世。

特首林鄭月娥指，3月內啟動的全民強制檢測，有能力在短時間內推行，以達致清零目標，而大規模行動需要認真籌備，每個環節想得精細，暫未可具體交代細節。

近期美國感染宗數回落，由1月單日高峰逾100萬宗，近7日平均回落至6.1萬宗。

林鄭月娥強調，未能公布詳情前亦會釋放訊息，讓市民不用擔心而囤積貨品，而任何全民強制檢測，即使有一些限制市民出外活動，也一定會照顧到或讓市民自己照顧到日常生活所需，一定會照顧到香港的特殊情況。

她指，香港作為國際金融中心，但金融業務並無時限，因此進行全民檢測要考慮實際情況，包括經濟及市民日常家居需要，例如市民買藥和看醫生，以及抗疫人員外出需要等，希望做到在全民強檢同時，能大幅減少人流和感染風險，有些地方全城禁足或封城，但香港一定不會採取有關做法。

林鄭月娥說，進行全民強檢有4項指導原則，包括要做得徹底，亦要做得快速，否則病毒傳播風險大，過程期間亦要做得有序，而早前要求市民接受檢測期間，檢測站出現人龍，對此感到不好意思，希望全民檢測時不會出現。

【ET財智Talk】回顧歷年戰時中港股市 A股將成資金避風港？（立即收看）

相關文章：【全民檢測】陳肇始：全民檢測期間未完全排除禁足安排 部分甚至全部檢測樣本送內地化驗