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【全民檢測禁足】消息：新增確診增至逾5萬宗　林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需　暫未可具體交代細節

Hot Talk 14:42 2022/03/02

分享：

【全民檢測禁足】林鄭：全民檢測會照顧市民日常生活所需　暫未可具體交代細節

第五波疫情仍未見頂，消息指新增確診人數增至逾5萬宗。特首林鄭月娥指，3月內啟動的全民強制檢測，有能力在短時間內推行，以達致清零目標，而大規模行動需要認真籌備，每個環節想得精細，暫未可具體交代細節。

傳港府初步擬3.26至4.03實施全民檢測、首4日禁足【下一頁】

林鄭月娥強調，未能公布詳情前亦會釋放訊息，讓市民不用擔心而囤積貨品，而任何全民強制檢測，即使有一些限制市民出外活動，也一定會照顧到或讓市民自己照顧到日常生活所需，一定會照顧到香港的特殊情況。

她指，香港作為國際金融中心，但金融業務並無時限，因此進行全民檢測要考慮實際情況，包括經濟及市民日常家居需要，例如市民買藥和看醫生，以及抗疫人員外出需要等，希望做到在全民強檢同時，能大幅減少人流和感染風險，有些地方全城禁足或封城，但香港一定不會採取有關做法。

一文看清食肆商店最新營業安排【下一頁】

林鄭月娥說，進行全民強檢有4項指導原則，包括要做得徹底，亦要做得快速，否則病毒傳播風險大，過程期間亦要做得有序，而早前要求市民接受檢測期間，檢測站出現人龍，對此感到不好意思，希望全民檢測時不會出現。

【ET財智Talk】回顧歷年戰時中港股市　A股將成資金避風港？（立即收看）

相關文章：【全民檢測】陳肇始：全民檢測期間未完全排除禁足安排　部分甚至全部檢測樣本送內地化驗

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疫情 強制檢測 國際金融中心 林鄭月娥

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