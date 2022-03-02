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【異動股】 遭大行降價兼北水淨走 舜宇再跌近9%破底

股樓投資 14:50 2022/03/02

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有消息指，蘋果公司（美﹕AAPL）暫停向俄羅斯銷售產品，並限制支付服務Apple Pay。市場憂慮其他手機品牌或加入抵制，對手機設備股帶來連鎖效應，加上舜宇光學（02382）昨日（1 ）被大行降目標價兼錄北水淨流走，股價沽壓明顯，最新報165.1元，跌9.4%，為去年5月以來低位，成交額12.1億元。

同場加映﹕【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

大摩表示，舜宇正面對行業逆風，由於公司去年出貨量較預期疲弱，同時行業競爭大，認為其盈利有下行風險，因此將全年收入預測下調8%，目標價從255元削至200元，續予「與大市同步」評級。

【異動股】 渣打獲高盛唱好【見下頁

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另外，瑞銀則指，由於手機鏡頭規格降級趨勢於今年上半年預計會持續，而汽車鏡頭業務受制行業零件短缺，以及對今年增長的過度預期會導致市場進一步的盈利下調等不利因素，故對行業前景維持審慎態度，維持其「中性」評級，目標價則從230元下調至200元。

同場加映﹕【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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記者：郭秀慧

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經濟 舜宇光學科技（02382） 異動股 目標價 手機設備股

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