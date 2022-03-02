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【無線充電】Chromebook 手寫筆新標準　USI 2.0兼容NFC無線充電

科技 15:45 2022/03/02

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(Chromebook官方截圖)

近日三星（Samsung）推出的Galaxy S22 Ultra，搭載了S Pen手寫筆，又引發具手寫功能的智能裝置話題。通用觸控筆聯盟（USI）就發布新一代USI 2.0技術標準，讓USI 2.0的觸控手寫筆兼容NFC規範無線充電功能，預計可用於Chromebook等平板電腦。

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現時用於智能裝置的手寫筆如Apple Pencil 都需要充電，據網站《theverge》報道，USI 2.0新標準可建基於NFC規範下，可兼容智能手機及其他智能裝置以1W功率替手寫筆進行無線充電。NFC Forum執行董事Mike McCamon表示，無線充電變得更簡單易用，將會讓更多消費者使用，據悉，具備無線充電的USI2.0手寫筆與現有Apple Pencil 2在新款iPad上進行的無線充電方式相同。

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另外，USI 2.0新標準還包括傾斜觸控手寫及對應1600萬顏色（USI1.0只支援256色）等功能，預計可擴大手寫筆的應用範疇。目前，USI手寫筆標準在宏碁、華碩、惠普、聯想及Chromebook等品牌設備上已被採用。

責任編輯：向頌勤

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