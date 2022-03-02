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【券商點睇】天風證券稱地緣衝突困擾情緒 低估值凸顯港股價值

股樓投資 14:55 2022/03/02

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天風證券指，地緣風險或將對全球市場的風險偏好存在持續影響，俄烏衝突進一步擴散的實際幅度的擾動下市場或持續波動，從歷史上地緣衝突事件來看，小範圍的地緣衝突並不會改變中美股市中期趨勢。

【同場加映】青姐話：前方是絕路 希望在轉角

市場短期調整或主要來自於基本面短期走弱背景下，外圍環境波動，以及市場對「新一輪監管」的過度擔憂所致。加上，最近受地緣衝突影響，國際市場出現短期避險情緒，市場存在一定的超調反應。

【延伸閱讀】港股通：中金預料多達24隻港股 或獲納入港股通，請按【見下頁

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展望 2022 年，該行認為政策環境更加偏向監管要求落實、鼓勵創新和賦能經濟，預計隨著細則持續落地，邊際影響有望逐步趨穩。基本面短期受宏觀環境影響，2022年第二季開始增長動能有望逐季恢復，不論縱向或橫向比較的估值折讓明顯。整體來看，中國互聯網科技企業風險回報比具備吸引力。建議關注騰訊（00700）、美團（03690）、拼多多（PDD）、阿里巴巴（09988）、網易（09999）、京東（09618）、快手（01024）、嗶哩嗶哩（09626）及京東健康（06618）。

【同場加映】溫股知新：俄烏只是第一關 投資高息股最啱

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記者：林衛

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騰訊控股（00700） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 京東健康（06618） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 阿里巴巴－SW（09988） 港股 中國

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