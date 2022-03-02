【職場熱話】 公司疫下要節省開支 畢業生月入僅14k 入職未過試用期即被解僱感不甘

香港隨著第5波疫情一發不可收拾，市面上的工作大減，不少人找工也遇上了困難，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己是畢業生，本來找到一份新工，但做了不足3個月，未過試用期便被解僱，使樓主感到十分不甘心。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「再找另一份工作吧！」，「若你還未過試用期，其實也沒有甚麼可以做。」，也有人指，「你叫很高人工嗎？成年也找不到工作。」，「你上司也說了原因，不是你的問題。」。

最後樓主在討論區留言指，「明明當時還有另一位跟我一同入職的同事，他的人工比我還要高，我只不過是14k，為甚麼偏偏卻要解僱我。」。

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責任編輯：關海儀