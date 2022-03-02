  • 20°C
香港時間 : 2022302日 (三) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 公司疫下要節省開支 畢業生月入僅14k 入職未過試用期即被解僱感不甘

理財智慧 18:04 2022/03/02

分享：

香港隨著第5波疫情一發不可收拾，市面上的工作大減，不少人找工也遇上了困難，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己是畢業生，本來找到一份新工，但做了不足3個月，未過試用期便被解僱，使樓主感到十分不甘心。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】失戀大過天？ 他人要求延遲開會時間 卻回「連開會都無資格」 打工仔感無奈網上訴苦 【下一頁

同場加映：【青姐話】前方是絕路 希望在轉角

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指，「再找另一份工作吧！」，「若你還未過試用期，其實也沒有甚麼可以做。」，也有人指，「你叫很高人工嗎？成年也找不到工作。」，「你上司也說了原因，不是你的問題。」。

最後樓主在討論區留言指，「明明當時還有另一位跟我一同入職的同事，他的人工比我還要高，我只不過是14k，為甚麼偏偏卻要解僱我。」。

同場加映：【溫股知新】俄烏只是第一關 投資高息股最啱

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
職位招聘 試用期 香港 網上討論區 全職

上一篇文章

【樓市熱話】業主口頭加租數月後 即通知一個月後收樓 港男新屋未入伙感無助

下一篇文章

【創科發展】科技園舉首屆「T2: 創科人才薈」 推動創科人才發展 3月10日開鑼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
【第五波疫情】百佳超市全線調整營業時間 部分分店早至下午三點關門（附最新營業時間）
【電話卡實名制】電話卡實名登記下月開始 明年2月23日前須完成登記 每人最多登記10張
【電話卡實名制】電話卡實名登記下月開始 明年2月23日前須完成登記 每人最多登記10張
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
【有相睇】赤柱村道大宅連地皮放售　叫價10億　奢華洋房面積逾7400呎　業主背景有來頭
受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名
受持續防疫措施等因素影響　「外派僱員宜居城市排行榜」中香港急跌19名
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
【筍工推介】1823招聘客戶服務主管　月薪逾2.6萬元　中學畢業有行政工作經驗可申請
鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢
鄧成波家族再拋售巨額物業　放售駱駝漆中心全幢
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款