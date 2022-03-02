【烏克蘭戰爭】兗煤澳大利亞午後爆升5成創新高　路透：內地煤商或減俄羅斯進口

▲ 【異動股】兗煤澳大利亞午後爆升5成創新高 本周宣派股息、息率仍逾11厘

兗煤澳大利亞 （03668） 午後股價異動，最多升51%至37.05元，創歷史新高。兗煤澳大利亞今早高開2%，早市升幅維持約一成多，午後突然發力，收市升幅49%，報35.75元，成交851萬元。路透社昨日引述消息指，俄羅斯入侵烏克蘭後，中國煤炭交易商正考慮減少從俄羅斯入口煤。

報道指出，內地煤炭交易商從銀行間面對融資阻力，因銀行憂慮俄羅斯相關生意將觸及潛在制裁，特別是歐美研從SWIFT制裁俄羅斯金融機構進行跨境支付。

俄羅斯軍事行動引發歐美制裁升級，印尼、澳洲、南非等煤炭出口國煤價都在本周大升。

中國入口煤炭中，約15%來自俄羅斯，僅次於印尼。

兗煤澳大利亞本周宣派派息 現價股息率逾11厘

近期個股消息方面，兗煤澳大利亞2月28日公布業績後，宣派末期息連特別息共每股0.704澳元，以公司所提匯率，相當於每股3.96元。以公司前一日收市價24.6元計，股息率16厘，以午市高位計仍有11厘。

兗煤澳大利亞末期分派除淨日為3月15日，股息派發日為4月29日。

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